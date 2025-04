 Aresztowany nauczyciel wśród prawie 100 zatrzymanych

Przypomnijmy, że elbląska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie rozpowszechniania w Internecie treści pedofilskich, w którym podejrzanym jest nauczyciel II LO w Elblągu. Mężczyznę pod koniec marca zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a sąd aresztował na trzy miesiące.

Jak przekazał nam podkom. Marcin Zagórski z zespołu prasowego CBZC zatrzymanie elblążanina było częścią międzynarodowej akcji.

- Były to czynności realizowane w ramach europejskiej operacji „Fever”, która skupiała się na zatrzymaniu sprawców przestępstw o charakterze pedofilskim. Z uwagi na dobro prowadzonych czynności CBZC nie udziela szczegółowych informacji o prowadzonych działaniach – informuje podkom. Marcin Zagórski.

Z przekazanej nam przez CBZC informacji dowiadujemy się też, że podczas akcji policjanci zatrzymali osoby, które produkowały zdjęcia i filmy przedstawiające seksualne wykorzystanie małoletnich, prowadziły fora pedofilskie oraz udostępniały zgromadzone materiały. Zatrzymano łącznie 166 osób, w tym 98 w Polsce.

- Zatrzymani to między innymi osoby, które produkowały zdjęcia i filmy przestawiające seksualne wykorzystanie małoletnich, prowadziły fora internetowe, na których wymieniały się zgromadzonym materiałem oraz doprowadzały osoby małoletnie do myśli samobójczych. Wśród sprawców byli również bliscy ofiar oraz osoby zaufania publicznego – informuje zespół prasowy CBZC.

"Fever" była do tej pory największą operacją, którą Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zorganizowało we współpracy z Komendą Główną Policji. Uczestniczyło w nim 600 polskich policjantów.

- Podczas przeszukań ujawnili oni liczne materiały o charakterze pedofilskim. Były to filmy i zdjęcia gromadzone na różnego rodzaju urządzeniach i nośnikach danych. Niestety były to też materiały z seksualnego wykorzystania dzieci w wieku niemowlęcym. W trakcie 159 przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. komputery, twarde dyski, telefony i karty SIM – łącznie ponad 1700 urządzeń i nośników danych. Zabezpieczyli też ponad 520 tys. plików wideo i zdjęć o charakterze pedofilskim. Policjanci ujawnili także inne, zakazane przedmioty, takie jak narkotyki i 3 sztuki broni palnej, na które właściciel nie miał zezwolenia. Zatrzymano łącznie 98 osób w wieku od 22 do 78 lat - informuje zespół CBZC.