Bieg i Marsz Nadziei już po raz piąty. Wesprzyj hospicjum!

Już po raz piąty w Bażantarni odbędzie się Elbląski Biegi i Marsz Nadziei na rzecz Hospicjum Elbląskiego, połączony z rodzinnym piknikiem. Impreza odbędzie się 19 maja, właśnie ruszyły zapisy.

Bieg i Marsz Nadziei co roku przyciąga kilkaset osób i na stałe wpisał się w kalendarz miejskich wydarzeń. W tym roku organizatorzy - Stowarzyszenie Krzewienia Sportu EL Aktywni, Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu – zapraszają do udziału w tym charytatywnym wydarzeniu 19 maja. Na uczestników czeka start w biegu na 5 i 10 km po Bażantarni, 3 km marsz z wejściem na Górę Chrobrego oraz biegi dla dzieci.

- Bieg Nadziei, połączony z piknikiem rodzinnym, jest jednym z wydarzeń Pól Nadziei. Akcję tę organizujemy w Elblągu od 2004 roku. To program zainicjowany przed laty przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga. Co roku – we wrześniu i październiku w ramach akcji sadzone są żonkile, bo żonkil jest symbolem nadziei. Wiosną, kiedy kwiaty kwitną, odbywają się akcje, których celem jest wsparcie opieki nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi dziećmi i dorosłymi, a także szeroko pojęta edukacja. Ta akcja to naprawdę dobra lekcja empatii – informuje Anna Podhodorecka z Hospicjum Elbląskiego im. Aleksandry Gabrysiak.

Pola Nadziei rozpoczną się w kwietniu od kwest, a zakończeniem akcji będzie właśnie V Bieg i Marsz Nadziei, z którego wpisowe będzie przeznaczone na wsparcie działalności Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego.

Właśnie ruszyły zapisy na imprezę, wpisowe wynosi minimum 70 zł dla osób powyżej 12. roku życia, dla młodszych uczestników wynosi - 35 zł. Wszyscy uczestnicy biegów i marszu otrzymają pakiet startowy, pamiątkową koszulkę oraz medal, na mecie będzie też czekał posiłek. Zapisy poprzez stronę internetową trwają do 14 maja.

Patronat medialny nad imprezą objęła Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl