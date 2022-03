 Co oferują nowoczesne wideorejestratory?

Kamery samochodowe stały się standardowym wyposażeniem wielu aut. Kupując nowy samochód, większość osób w tym samym czasie instaluje w nim wideorejestrator jazdy. Dlaczego to robią? Ponieważ są świadomi korzyści, jakie im daje kamera samochodowa. Czym jednak kierować się przy ich wyborze? Czy ważna jest tylko rozdzielczość wideo, czy również inne udogodnienia?

Jakie możliwości mają współczesne wideorejestratory

Szeroki kąt widzenia kamery samochodowej

Nagrywanie video w słabym oświetleniu

Informowanie o czasie prowadzenia auta

Wideorejestrator samochodowy w lusterku wstecznym

Kąt widzenia, czyli nie tylko rozdzielczość wideo jest ważna

Niedoświadczeni kierowcy i początkujący użytkownicy kamer samochodowych, przy ich wyborze kierują się tylko jedną rzeczą — rozdzielczością wideo. Tymczasem nawet tanie rejestratory jazdy nagrywają już filmy w jakości HD, Full HD, a nawet 4K. Jednak równie ważne co jakość, jest również to, ile nagrane materiały pokazują. Tutaj z pomocą przychodzi kamera mająca szeroki kąt widzenia. Urządzenie tego typu rejestruje nie tylko to, co dzieje się przed maską samochodu, ale również po jego dwóch stronach. Szeroki kąt widzenia pozwala np. sprawdzić, kto jest winnym wypadku na skrzyżowaniu, czyli potwierdza wersję, że inny kierowca wjechał w bok twojego samochodu. Pamiętajmy także o tym, że szeroki kąt widzenia umożliwia rejestrowanie sytuacji, które nie są związane z Twoją jazdy, a doszło do nich np. na chodniku wzdłuż drogi.

Kamery samochodowe do jazdy nocą

Kierowcy, którzy często prowadza samochód nocą, powinni zdecydować się na wideorejstratory przystosowane do pracy w słabym świetle. Urządzenia tego typu wyposażone są w matrycę o większej czułości, lepiej dającą sobie radę z nagrywaniem w słabym oświetleniu. Dodatkowo kamery night vision mogą być wyposażone w specjalne diody podczerwieni, emitujące światło podczerwieni, które doświetlają to, co znajduje się przed autem. Taki tryb nocny przydaje się szczególnie u kierowców, którzy poruszają się poza terenem oświetlonym latarniami drogowymi. Czy kamera do jazdy nocą jest droższa od innych? To zależy od modelu, ale zasadniczo ceny elektroniki systematycznie spadają, dzięki czemu różnice w kamerach do jazdy dziennej i nocnej powoli się zacierają. W wyborze kamerki pomóc mogą porównania na stronie https://elektromaniacy.pl/pl/menu/wideorejestratory-382.html.

Rejestrator jazdy z pomiarem prędkości i czasem jazdy

Ciekawym rozwiązaniem, szczególnie dla kierowców zawodowych jest rejestrator samochodowy wyposażony w funkcję pomiaru prędkości i czasu jazdy. Kierowcy zawodowi, a szczególnie kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów muszą ściśle przestrzegać czasu spędzonego za kierownicą. Co więcej, przekroczenie prędkości może w ich przypadku skutkować zabraniem prawa jazdy i utratą pracy. Kamera z takimi funkcjami ma im dodatkowo przypominać o zrobieniu sobie przerwy lub zmniejszeniu prędkości jazdy do dowolnej. Na rynku dostępne są różne kamery do aut osobowych i ciężarowych, mające taką właśnie funkcję. Pomiar prędkości jazdy przydaje się również jako materiał dowodowy w sprawie o niesłusznie nałożony mandat przez policję.

Tylna kamera do wnętrza pojazdu

Ciekawym rozwiązaniem linia kamer, przeznaczonych do montażu wewnątrz pojazdy. Można je instalować na tylnej szybie lub lusterku wstecznym. Zadanie, które ma spełnić tylna kamera to rejestrowanie tego, co dzieje się za samochodem oraz w jego wnętrzu. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne w samochodach jeżdżących jako taksówki. Zamontowanie jej wewnątrz auta, skierowanie na tylną kanapę i umieszczenie wewnątrz karty pamięci o dużej pojemności sprawia, że kierowca niedużym kosztem może stworzyć skuteczny monitoring swojego pojazdu.

