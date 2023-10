Podpalała wiaty śmietnikowe – trafiła do policyjnego aresztu 

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zatrzymali 35-letnią kobietę, podejrzaną o podpalenia wiat śmietnikowych na terenie Elbląga.

Tydzień temu w mediach społecznościowych krążyła informacja właśnie o podpaleniach wiat śmietnikowych oraz poszukiwaniu świadków i sprawcy. Policjanci przyjęli zawiadomienia dotyczące właśnie uszkodzeń wiat poprzez podpalenie. Dotyczyły one głównie elbląskiego osiedla Nad Jarem. W miniony weekend funkcjonariusze zatrzymali 35-letnią kobietę, która miała dokonywać takich podpaleń. Kobieta przyznała się do tych czynów. W rozmowie z policjantami tłumaczyła, że robiła to na skutek emocji związanych z kłótnią z partnerem. Kobiecie zarzuca się 11 takich czynów. Wobec 35-latki zawnioskowano o tymczasowe aresztowanie. O nim zadecyduje sąd. Za uszkodzenie mienia poprzez podpalenie może jej grozić do 5 lat pozbawienia wolności.