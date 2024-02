Policjanci podsumowali rok

W Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu odbyła się odprawa służbowa podsumowująca 2023 rok. Komendant Miejski Policji w Elblągu insp. Robert Muraszko przedstawił minione 12 miesięcy w liczbach.

Odprawa była podsumowaniem 12 miesięcy policyjnej służby. Przedstawiono na niej wyniki jakie osiągnęli policjanci w wykrywaniu przestępstw i ściganiu ich sprawców. W odprawie, której przewodniczył insp. Robert Muraszko Komendant Miejski Policji w Elblągu, udział wziął także prezydent Elbląga Witold Wróblewski, insp. Edward Szydłowski zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie a także przedstawiciele władz powiatowych, samorządowcy oraz ci, którzy nadzorują policyjną pracę a więc przedstawiciele prokuratury. Służbę patrolowo-interwencyjną oraz obchodową dziennie w Elblągu pełni 59 policjantów, do służby na drodze kierowanych jest 20 policjantów ruchu drogowego. Policjanci w ciągu jednego dnia badają trzeźwość ponad 171 kierujących, podejmują także ponad 56 interwencji.

Podczas odprawy omówiono wyniki osiągnięte w 2023 roku oraz założenia na kolejne lata. W minionym roku odnotowano 3847 wszystkich przestępstw. Tych o charakterze kryminalnym było 2535. Przestępstw gospodarczych było 796, narkotykowych zaś 131. Policjanci kryminalni w 2023 roku zabezpieczyli ponad 14 kg amfetaminy. Wykrywalność przestępstw ogółem wyniosła w Elblągu 63,8 proc. Jeżeli chodzi o wykrywalność kryminalną w kategorii np. bójek i pobić to wyniosła ona 100 procent, uszkodzenia ciała to wynik wykrywczy na poziomie 91,1 proc. a w kategorii rozboje wykrywalność sięgnęła 92,6 procent. W 2023 roku zatrzymano 239 sprawców „na gorącym uczynku” a do wytrzeźwienia trafiło 1027 osób.

Na naszym terenie miały miejsce 92 wypadki drogowe, w których rannych zostały 109 osób a 10 zginęło. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego w minionym roku sprawdzili trzeźwość ponad 60,2 tys. kierujących. Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Kryminalnej oraz policjanci dzielnicowi w 2023 roku odbyli 211 spotkań z dziećmi i młodzieżą, w których wzięło udział łącznie blisko 6500 uczniów. Mowa tu o takich programach prewencyjnych jak Cyberprzemoc czy Profilaktyka Smyka. Komendant podziękował również za środki przekazywane poprzez Fundusz Wsparcia Policji dzięki którym możliwy był m.in. zakup materiałów promocyjnych wykorzystywanych podczas spotkań prewencyjnych, wyposażenia czy też współfinansowanie zakupu nowego radiowozu.