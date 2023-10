„Jak zabić na szybko”, „jak wbić nóż w plecy” – takie hasła znaleziono w wyszukiwarce internetowej w telefonie 30-letniego Rafała N., który jest oskarżony o zabójstwo 43-letniej elblążanki. Do zbrodni doszło w ubiegłym roku w jednym z mieszkań przy ul. Okulickiego na Zawadzie. W piątek rozpoczął się proces mężczyzny.

30-letni obecnie Rafał N. jest oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna również miał ukraść ofierze po zbrodni drogocenny pierścionek. Grozi mu dożywocie.

W piątek ruszył proces w tej sprawie. Sąd przesłuchał na pierwszej rozprawie m.in. oskarżonego i matkę ofiary. Rafał N. przyznał się do zabójstwa, ale nie do kradzieży. Przed sądem zeznał, że 43-letnia kobieta, która była ofiarą zbrodni, nie była jego partnerką. Stwierdził, że razem sprzedawali narkotyki, doszło między nimi do kłótni o pieniądze, podczas której zabił 43-latkę.

Dzisiaj ruszył proces w sprawie zabójstwa na Okulickiego (fot. Anna Dembińska)

Z akt sprawy wynika, że w wyszukiwarce internetowej w telefonie Rafała N., zabezpieczonym przez policję, znaleziono m.in. frazy „jak zabić na szybko”, „jak wbić nóż w plecy”, „trutka na szczury”. Świadczyłoby to o tym, że oskarżony mógł planować zbrodnię. Pytany o to przez sąd stwierdził, że nie pamięta, by takie frazy wpisywał.

