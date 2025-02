Tydzień w policyjnych statystykach

Funkcjonariusze odnotowali 17 zdarzeń drogowych. Przebadali 572 kierujących. Zatrzymali 2 nietrzeźwych kierowców.

Policjanci prewencji wylegitymowali 274 osoby i przeprowadzili 130 interwencji. 8 osób przewieziono do wytrzeźwienia. Skontrolowano 65 pojazdów. Nałożono 21 mandatów, 78 razy pouczano, skierowano do sądu 3 wnioski o ukaranie.

Z kolei funkcjonariusze z ruchu drogowego przebadali 572 kierujących. Zatrzymali 2 nietrzeźwych kierowców. Wylegitymowali 184 osoby i skontrolowali 177 pojazdów. Ponadto policjanci nałożyli 101 mandatów, w 37 przypadkach zastosowali pouczenia i skierowali do sądu 8 wniosków o ukaranie. Odnotowali 110 przypadków przekroczeń prędkości. Na drogach doszło do 17 zdarzeń drogowych. Zatrzymali także 1 osobę poszukiwaną.