Włamywali się na plebanie w całym kraju. Wśród zatrzymanych elblążanin

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy aresztowali grupę osób, która włamała się do kilkudziesięciu plebani. Wśród nich jest mieszkaniec Elbląga. Został zatrzymany 19 lutego przez kontrterrorystów na Starym Mieście. O akcji pisaliśmy w tym artykule.

Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, sprawa miała początek w lipcu 2023 roku, gdy doszło do włamania do plebanii na terenie gminy Janowiec Wlkp., w powiecie żnińskim. - Praca policjantów pozwoliła na zatrzymanie w sierpniu 2023 roku trzech mężczyzn, którzy usłyszeli zarzut dokonania tego przestępstwa. Zatrzymani wówczas zostali tymczasowo aresztowani i w miejscu tym pozostają do dzisiaj. To, jak się okazało, był dopiero wierzchołek „góry lodowej”. Dalsza praca policjantów i prokuratorów pozwoliła na ustalenie kolejnych osób, które działały wspólnie z aresztowanymi w sierpniu 2023 r. podczas włamań do plebanii - informuje bydgoska policja.

W lutym (19.02) tego roku policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy zatrzymali trzech kolejnych podejrzewanych o włamania mieszkańców powiatu wyszkowskiego i Elbląga. Było to 19 lutego. - W działaniach na elbląskim Starym Mieście uczestniczyli Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy oraz policjanci kryminalni Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Podczas zatrzymania użyli granatów hukowych - powiedziała nam wówczas mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy KWP w Bydgoszczy.

Mężczyźni na wniosek prokuratora trafili tymczasowo do aresztów. Z informacji, które uzyskali kryminalni wynikało, że zatrzymywane osoby mogły mieć broń palną, pochodzącą z włamań, dlatego do zatrzymań włączyli się policjanci Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy.

- Jak wynika z ustaleń, wszyscy aresztowani w tej sprawie mężczyźni, włamywali się głównie do plebanii. Najczęściej były to obiekty położone w niewielkich miejscowościach i wsiach na terenie całego kraju. Sprawcy zawsze wybierali plebanie, które nie miały ani monitoringu, ani alarmów. Ponieważ aresztowani działali w różnej konfiguracji osobowej ilość zarzutów, które im przedstawiono jest różna. Najwięcej, bo aż 45 włamań do różnych plebanii ma na koncie 36-latek z powiatu wyszkowskiego. Pozostali aresztowani usłyszeli 25, 13 i po 8 zarzutów dokonania przestępstw - informuje KWP w Bydgoszczy.

Jak wynika ze wstępnych szacunków policji, straty jakie swoją przestępczą działalnością, którą prowadzili od 2013 roku spowodowali włamywacze, sięgają kwoty nie mniejszej niż 450 tysięcy złotych. Ich łupem padała głównie gotówka, biżuteria, a także broń. Wszyscy aresztowani w tej sprawie mężczyźni (w wieku od 28 do 45 lat) mają przeszłość kryminalną i są notowani głównie za przestępstwa przeciwko mieniu. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego włamali się dwukrotnie - do parafii w gminie Janowiec Wlkp. oraz w powiecie brodnickim.