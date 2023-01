Zaginęła Krystyna Kasperowicz z Pasłęka 

Policjanci poszukują zaginionej Krystyny Kasperowicz lat 78, zam. Pasłęk, ul. Zamkowa. Ostatni raz była widziana w niedzielę (8 stycznia).

Wzrost 165 cm, szczupła budowa ciała, włosy ciemne, krótkie, kręcone.

8 stycznia około godz. 20 ostatni raz widziana była przez córkę. Zaginiona przebywała w miejscu swojego zamieszkania, była przygotowana do snu. Następnego dnia w godzinach porannych córka ujawniła że matki nie ma w domu, we własnym zakresie próbowała ustalić miejsce przebywania matki, nie uzyskała żadnych informacji mogących pomóc ustalenie miejsca jej przebywania. 78-latka w chwili zaginięcia ubrana była najprawdopodobniej w: granatowa, pikowana kurtka z kapturem do kolan zapinana na zamek, spodnie dresowe koloru niebieskoszarego, buty skórzane, czarne, kozaki za kostkę, czapka dzianinowa z daszkiem szarobeżowa, siwa torebka skórzana.

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu osoby zaginionej o ich przekazanie na numer telefonu alarmowego 997 lub 112 lub mailowo: policja@elblag.ol.policja.gov.pl