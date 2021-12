Zapukali do mieszkania i powiedzieli, że… zalewa sąsiadów 

Tę sztuczkę z zastosowało dwóch mężczyzn, którzy odwiedzili mieszkanie starszej pani i pod pretekstem, że „zalewa sąsiadów” zostali wpuszczeni do środka. Z właścicielką poszli do łazienki aby „sprawdzić” nieszczelność instalacji. W tym czasie inna osoba wykorzystując niezamknięte drzwi splądrowała mieszkanie.

Po wizycie „hydraulików” okazało się, że z mieszkania zginęła biżuteria oraz spora suma pieniędzy. Sprawa została zgłoszona na policję. Za kradzież może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Ostrzegamy mieszkańców przed tego typu scenariuszem, który aranżują sprawcy aby dostać się do mieszkania ofiary.

Pamiętajmy by nie wpuszczać obcych, osób do mieszkania nawet gdy próbują one pod pretekstem się tam dostać.