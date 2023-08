Zbyt szybko, zbyt niebezpiecznie! Tylko wczoraj w Elblągu policjanci zatrzymali 61 kierowców za zbyt szybką jazdę

Niestety pomimo wielokrotnych apeli policjantów, wielu kierowców wciąż jeździ zbyt szybko. Tylko wczoraj drogówka zatrzymała 61 kierowców za zbyt szybką jazdę, a 2 z nich brawurowo przekroczyło prędkość o 50+ i straciło prawa jazdy.

Policjanci każdego dnia kontrolują prędkość pojazdów poruszających się po naszych drogach. Celem takich działań jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. To właśnie z powodu zbyt szybkiej jazdy dochodzi na największej liczby wypadków. Tylko wczoraj (22.08.2023 r.) podczas akcji „Prędkość” policjanci z Elbląga zatrzymali 61 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość. Każdy z nich został ukarany mandatem i punktami karnymi. 2 z nich przekroczyło dwukrotnie prędkość w terenie zabudowanym. Pierwszy w miejscowości Zwierzno. 39-latek jechał isuzu z prędkością 103 km/h. Z kolei w miejscowości Krykajny 31 latek rozpędził hyundaia do 102 km/h. Na tych obszarach obowiązywało ograniczenie do 50 km/h. W takich sytuacjach policjanci obligatoryjnie zatrzymują prawo jazdy.

Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych i apelują o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.