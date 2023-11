Biletomaty w tramwajach. Mission imposible?

W elbląskich autobusach istnieje możliwość zakupu biletu w biletomacie. W tramwajach nie. Pytamy, czy w planach jest zakup i wyposażenie tramwajów w te przydatne dla pasażerów urządzenia.

W styczniu tego roku zapytaliśmy Zarząd Komunikacji Miejskiej o możliwość montażu biletomatów w elbląskich tramwajach. Przypomnijmy, że takie urządzenia są zamontowane we wszystkich autobusach obsługujących elbląskie linie. Wówczas otrzymaliśmy odpowiedź, że koszt zakupu biletomatów (ok 1 mln zł) przekracza możliwości elbląskiego Zarządu Komunikacji Miejskiej.

Obecnie trwają prace nad budżetem Elbląga na rok 2024. Postanowiliśmy zapytać, czy może miasto kupi swojej spółce (Tramwaje Elbląskie są spółką, w której miasto ma 100 proc. udziałów) urządzenia, które ułatwiłyby życie pasażerów.

Wysłaliśmy więc do spółki „Tramwaje Elbląskie” następujące pytania: „Czy złożyliście Państwo do Urzędu Miasta wniosek, aby w projekcie budżetu na rok 2024 przewidziano inwestycję zakupu biletomatów dla spółki Tramwaje Elbląskie? Jeżeli tak, to jaką sumę przewidujecie Państwo na tę inwestycję? Ile biletomatów chcecie kupić? Czy biletomaty zostaną zamontowane we wszystkich wagonach tramwajowych? Jeżeli nie, to dlaczego?”.

I otrzymaliśmy następującą odpowiedź: Informujemy, że Spółka Tramwaje Elbląskie świadczy usługi przewozu na tramwajowych liniach komunikacyjnych w zamian za rekompensatę . Z uwagi na bardzo duży koszt zakupu biletomatów ( 25 sztuk biletomatów - koszt około 1 mln zł) i trudną sytuację finansową miasta nie przewiduje się zakupu biletomatów dla spółki TE – napisała do nas Anetta Chyżyńska, główny księgowy Tramwajów Elbląskich.

To może Zarząd Komunikacji Miejskiej. Wysłaliśmy te same pytania. - Informuję, że ze względu na trudną sytuację finansową Miasta, ZKM Spółka z o.o. nie przewiduje zakupu biletomatów dla Spółki Tramwaje Elbląskie. Orientacyjny koszt zakupu 25 biletomatów to około 1 milion złotych co stanowi prawie 2,5% całych środków przeznaczonych na organizację komunikacji miejskiej – odpowiedział Andrzej Lechowski, kierownik sekcji organizacji przewozów w ZKM.

Może urzędnicy wpiszą to do budżetu. Na odpowiedź na to pytanie musimy poczekać do jutra, kiedy prezydent Elbląga przedstawi projekt budżetu na przyszły rok.