Fundusze, autosabotaże, zatrudnienie. Elbląskie bezrobocie w liczbach

- Jeśli zostanie przygotowana ustawa o aktywności zawodowej i zostanie wprowadzona w życie zmiana polegająca na tym, że składka zdrowotna będzie wyprowadzana z Urzędu Pracy i nie będzie obowiązku rejestracji, żeby taką składkę mieć, ZUS będzie ją po prostu odprowadzał od osób, które nie będą fizycznie pracowały. Myślę, że wtedy zdecydowanie zmniejszy się liczba osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy - mówiła Iwona Radej, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, na obradach komisji bezpieczeństwa i spraw samorządowych. Jak poszukiwanie (lub nie) pracy w Elblągu wygląda w liczbach i kwotach?

Zgodnie z danymi GUS, według stanu na 31 grudnia 2023 r., Elbląg liczy 113 195 osób, w tym 18 461 osób w wieku przedprodukcyjnym, 65 112 osób w wieku produkcyjnym i 29 622 osoby w wieku poprodukcyjnym. Na ten dzień w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu zarejestrowane były 4754 osoby bezrobotne, z tego 2426 osób z Elbląga i 2328 osoby z powiatu elbląskiego.

- Często mamy ogromne problemy ze skierowaniem niektórych osób na rozmowę, nawet jeśli mają one potrzebne kwalifikacje czy spełniają wymagania pracodawcy - mówi Iwona Radej, dyrektor PUP w Elblągu. - Zdarza się tak, że na starcie odmawiają, wiedząc, że konsekwencją jest wypisanie na jakiś czas z urzędu. Zdarza się też, że takie osoby dokonują autosabotażu, przekonując pracodawców na rozmowie, że nie będą dobrymi pracownikami. Sugerując się tym, podejrzewam, że około pięćdziesiąt procent zarejestrowanych bezrobotnych w urzędzie wcale nie szuka zatrudnienia, a zależy im jedynie na ubezpieczeniu. Jeśli zostanie przygotowana ustawa o aktywności zawodowej i zostanie wprowadzona w życie zmiana, polegająca na tym, że składka zdrowotna będzie wyprowadzana z Urzędu Pracy i nie będzie obowiązku rejestracji, żeby taką składkę mieć, ZUS będzie ją po prostu odprowadzał od osób, które nie będą fizycznie pracowały. Myślę, że wtedy zdecydowanie zmniejszy się liczba osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy - podkreślała dyrektor.

PUP w Elblągu co rok dostaje pieniądze potrzebne na aktywizację lokalnego rynku pracy. W 2023 roku była to kwota ponad 21 mln zł, z czego nieco ponad 7 mln zostało przyznane na finansowanie zadań ustawowych. Ponad 10 mln zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Ponad 1,5 mln zł zostało pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a 300 tys. zł z Funduszu Pracy w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców wsi. Ostatnie 1,5 mln zł pochodziło z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia pracowników oraz ich pracodawców.

W ramach działań PUP w Elblągu w 2023 roku zatrudniono 694 osoby (w tym 482 osoby w ramach umów z 2023 roku i 212 osób kontynuujących udział z 2022 roku). Średni koszt aktywizacji jednej osoby bezrobotnej wyniósł nieco ponad 10 tys. zł., co łącznie daje kwotę ponad 7 mln zł, czyli niemal sto procent przeznaczonej na ten cel kwoty.

W ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, w 2023 roku PUP w Elblągu otrzymał około 10,5 mln zł. Dzięki tym pieniądzom zaktywizowało 612 osób bezrobotnych, gdzie średni koszt aktywizacji jednej osoby wyniósł 17 tys. zł.

Pozyskane środki Funduszu Pracy z rezerwy ministra w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców wsi pozwoliły zaktywizować 32 osoby. Z przeznaczonych na ten cel 300 tys. zł wydano 98,90 proc,, a zaokrąglony koszt aktywizacji jednej osoby wyniósł 9 tys. zł.

- Dzięki pieniądzom pozyskanym przez PFRON udało się zaktywizować 25 osób niepełnosprawnych, co wynosiło 70 tys. zł na osobę - mówiła Iwona Radej.

W ubiegłym roku PUP w Elblągu dysponował pieniędzmi na działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki te przeznaczono na sfinansowanie promocji działań KFS (około 33 tys. zł) oraz na kształcenie ustawiczne, jak na przykład szkolenia, kursy, studia podyplomowe. Ich koszt wyniósł ponad 1,5 mln zł. W wyniku tych ruchów, PUP w Elblągu zawarł 142 umowy ze 118 pracodawcami, kształceniem ustawicznym objętych zostało 430 osób, w tym 61 pracodawców i 369 pracowników. Średni koszt aktywizacji jednej osoby wynosił prawie 4 tys. zł.

- Szkolenia dotyczyły najczęściej tematyki związanej z księgowością, fryzjerstwie, budownictwem oraz mechaniką - informowała Iwona Radej.