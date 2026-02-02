UWAGA!

----

Informacja Turystyczna dla PTTK

 Elbląg, Informacja Turystyczna dla PTTK
fot. Sebastian Malicki (arch. portEl.pl)

W piątek (30 stycznia) ujawniliśmy „Dziwne przypadki konkursu w ratuszu” dotyczące postępowania na prowadzenie przez następne dwa lata punktów Informacji Turystycznej w Elblągu. Dziś (2 lutego) urzędnicy poinformowali o podpisaniu umowy z... elbląskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Przypomnijmy: w konkursie na prowadzenie punktów Informacji turystycznej w Elblągu swoje oferty złożyła Fundacja Grupa Wodna oraz elbląski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Urzędnicy wyżej ocenili ofertę fundacji i wydawać się mogło, że to ona dostanie 220 tys. rocznie i dwa punkty IT. Trzeci miała stworzyć na przystani przy Moście Wysokim.

W piątek (30 stycznia) ujawniliśmy, że nie wszystko podczas konkursu było tak, jak być powinno. W tekście „Dziwne przypadki konkursu w ratuszu” pokazaliśmy, że Fundacja Grupa Wodna w dniu składania oferty nie miała osobowości prawnej.

„1 grudnia Fundacja Grupa Wodna składa wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, 30 grudnia sąd wzywa ją do uzupełnienia braków formalnych. Rejestracja, a więc nabycie przez fundację osobowości prawnej, co pozwala na pełną działalność, następuje dopiero 23 stycznia 2026 roku.” - możemy przeczytać we wzmiankowanym tekście.

Dziś (2 lutego) urzędnicy poinformowali o odrzuceniu oferty Fundacji Grupa Wodna i podpisaniu umowy z elbląskim oddziałem PTTK, który punkty IT będzie prowadził przez najbliższe dwa lata. Trzeci punkt IT ma zostać uruchomiony w siedzibie oddziału przy ul. Krótkiej.

- Jak już informowaliśmy Komisja Konkursowa przedstawiła prezydentowi rekomendację, zgodnie z którą w przeprowadzonym konkursie wyżej oceniona została oferta złożona przez Fundację Grupa Wodna. W związku z wątpliwościami formalno – prawnymi, związanymi z brakiem osobowości prawnej wskazanego podmiotu w dniu składania oferty, przed podpisaniem umowy zlecona została ponowna analiza dokumentacji konkursowej zespołowi prawnemu. Wynika z niej (opinie prawne z dnia 27 stycznia 2026 r. oraz z dnia 30 stycznia 2026 r.), iż na etapie sprawdzania ofert doszło do błędu. Oferta Fundacji Grupa Wodna w Elblągu zawiera istotną wadę prawną w postaci braku posiadania osobowości prawnej tego podmiotu na dzień złożenia oferty. W związku z tym powinna zostać odrzucona. Zgodnie z otrzymaną opinią prawników podmiotem, który złożył ofertę prawidłową podlegającą ocenie merytorycznej jest PTTK Odział Ziemi Elbląskiej w Elblągu i to właśnie ten podmiot został ostatecznie wybrany w konkursie – poinformowała Joanna Urbaniak, kierownik zespołu prasowego biura prezydenta miasta.

W Departamencie Promocji i Turystyki zostanie przeprowadzona kontrola wewnętrzna. - Ma ona również wskazać ewentualne zmiany w procedurach konkursowych przeprowadzanych w Urzędzie Miejskim, aby na przyszłość zapobiec takim błędom - informuje Biuro Prezydenta Elbląga.

SM

  • Żenada
  • Wiedziałem, żę tak bedzie! Po szumie i wytknieciu błędów formalnych PTTK to odzyska. Nie przecze pasuje IT do PTTK z faktu historycznego ale kade trzeba przewietrzyć, emeryci do wnuków i mniej rodzinki, pracować chcą też obiekwtyni; )
  • Ciekawe czy przyjrzą się procesowi przyznawania Elblaskich Nagród Kulturalnych tak samo ciekawe to wyglada, od paru lat te same parę nazwisk się przekłada, ciągle dostają ci sami ludzie, blokując stypednia innych, nowym, a przecież to miejskie fundusze a nie prywatne... Daję sobie rękę uciąc że conajmnie dwa nazwiska znowu się pojawią i tak... od chyba 8 lat. bardzo sprawiedliwe; )
  • Czyli jeszcze za słaby aby dołączyć do elbląskiej filii, ,małej Sycylii ".. No to teraz kontrole dzierżawy i pozwoleń i pewnie będzie nowy właściciel przy nabrzeżu..
  • To dopieroTERAZ po szumie Komisja Konkursowa zobaczyła błąd??? To jak pracuje? Nie wiedziała co analizuje? Fuszerka? Na to wychodzi, dopiero potem przemyslała sprawę i jednak przyznała się do błędu... urzędnik się pomylił.. no patrz pan! Tez potrafią; ) dobrzę że to nie piekarnia bo by zakalec wyszedł a potem konwulsje; ) a to nic się nie stało? :) Więc może pora przyjrzecsię innym komisjom, jury i radom w elblagu, moze też nie pracują jak trzeba??? Tylko kto podejmie temat... juz ktoś coś zasugerował :)
