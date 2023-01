Jak spędzić ferie w mieście

23 stycznia w województwie warmińsko-mazurskim rozpoczynają się ferie zimowe. Elbląski samorząd wspólnie z miejskimi instytucjami przygotował bogatą ofertę zajęć sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych.

- Zachęcam do korzystania z przygotowanych propozycji. Dzieci i młodzież na pewno znajdą w nich coś dla siebie, bo ferie w mieście, nie muszą oznaczać ferii w domu. Wśród przygotowanych propozycji są półzimowiska w elbląskich szkołach, zajęcia sportowe organizowane przez MOSiR, czy artystyczne w MDK i Galerii EL. Zapraszam również do udziału w atrakcjach, które odbędą się w muzeum oraz filiach Biblioteki Elbląskiej – mówi prezydent Witold Wróblewski.

Poniżej prezentujemy przygotowane przez miejskie instytucje propozycje zajęć. Szczegółowe programy dostępne są na stronach internetowych organizatorów, stronie Urzędu Miejskiego oraz w mediach społecznościowych.

Ferie z MOSiR-em

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza wszystkie dzieci i młodzież do skorzystania z bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Ferie to nie tylko czas oderwania od szkolnej rutyny, ale i znakomita okazja na aktywny wypoczynek. Ten okres nieodłącznie kojarzy się z ruchem i dobrą zabawą. Zajęcia dla dzieci i młodzieży są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy.

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68

Poniedziałek – piątek (23.01 – 27.01 i 30.01 – 03.02)

10:00 – 10:45 Zajęcia rekreacyjne - siatkówka i koszykówka w wodzie - klasy II – IV

11:00 – 11:45 Zajęcia rekreacyjne - siatkówka i koszykówka w wodzie - klasy V – VIII

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

Poniedziałek – piątek (23.01 – 27.01 i 30.01 – 02.02)

12:00 – 12:50 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla dzieci i młodzieży oraz Turnieje Mini Hokeja dla dzieci

13:00 – 13:50 Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Piątek (03.02)

12:00 – 13:30 Muzyczne zakończenie Ferii Zimowych z DJ - zabawa na lodzie przy muzyce dla dzieci i młodzieży

Las Miejski Bażantarnia

Wtorek (24.01 i 31.01)

12:00 – 14:00 Spacery z leśnikiem - Poznamy tajemnice lasu dzięki fachowemu komentarzowi leśnika

Sobota (28.01)

10:00 – 13:00 Snowbike - Zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu. Po zakończeniu zajęć wspólne ognisko dla uczestników

11:00 – 13:00 Lepienie bałwanów - konkurs

Stare Miasto (start: litery Elbląg)

Niedziela (28.01)

10:00 – 14:00 Wycieczka rowerowa

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR Al. Grunwaldzka 135

Poniedziałek – piątek (23.01 – 27.01 – pierwszy tydzień ferii)

8:00 – 9:30 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej z KPR Elbląg

Poniedziałek – piątek (23.01 – 27.01 i 30.01 – 03.02)

10:00 – 12:15 Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem – sala do tenisa stołowego

11:00 – 13:00 Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z Olimpia Judo – sala sportów walki/płyta boiska

Poniedziałek – piątek (23.01 – 27.01 – pierwszy tydzień ferii) i poniedziałek – czwartek (30.01 – 03.02 – drugi tydzień ferii)

10:30 – 12:00 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Olimpią Elbląg

Poniedziałek i środa (23.01, 25.01, 30.01 i 1.02)

10:30 – 12:00 Zabawa z kickboxingiem z Elbląskim Klubem Karate

Wtorek i czwartek (31.01 i 2.02 – drugi tydzień ferii)

12:00 – 13:30 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z MKS Truso

Ferie z rakietką

Elbląski Klub Sportowy Mlexer w Elblągu zaprasza do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych gry w tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży, które będą organizowane podczas ferii zimowych od 23 stycznia do 3 lutego. Udział jest bezpłatny.

Zajęcia pod nazwą „Ferie z rakietką” będą się odbywały w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR przy al. Grunwaldzkiej 135 (wejście od osiedla – sala do tenisa stołowego) każdego dnia w godz. 10:00-12:15 z wyjątkiem sobót i niedzieli. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obowiązującego w obiekcie sportowym.

Podczas ferii zostaną rozegrane również dwa turnieje: 28 stycznia Drużynowy Turniej „Rodzinne granie” (więcej szczegółów poniżej) oraz 3 lutego indywidualny turniej dla dzieci i młodzieży. Dla najlepszych drużyn, zawodniczek i zawodników przewidziane są nagrody.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne z rakietką realizowane są przy wsparciu Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego i Miasta Elbląg.

Ferie w Młodzieżowym Domu Kultury

Młodzieżowy Dom Kultury serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia w okresie ferii zimowych, w dniach od 23 stycznia do 3 lutego 2022 r. Przygotowaliśmy, podobnie jak w poprzednich latach, interesującą i bogatą ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży w tym okresie. Z oferty zajęć feryjnych mogą skorzystać wszystkie chętne dzieci – stali uczestnicy zajęć, a także osoby, które nie uczęszczają do MDK na zajęcia w ciągu roku szkolnego. Zajęcia odbywać się będą w budynkach przy ulicy Bema 37 i Warszawskiej 51. Warsztaty są bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy. Wnioski na zapisy do wybranych pracowni umieszczone są na stronie Młodzieżowego Domu Kultury i na fb.

Do wyboru proponujemy: zajęcia plastyczne, muzyczne, wokalne, czy gry na instrumentach (gitara klasyczna, perkusja, instrumenty dęte). Zapraszamy także na warsztaty teatralne – w tym teatr tańca i street dance, tańce ludowe oraz zajęcia z rytmiki. Będą również warsztaty z architektury, rzeźby i rysunku, multimediów i fotografii. Na pewno nie będzie nudy na zajęciach kreatywnych oraz podczas gier planszowych.

Szczegółowy harmonogram oferowanych zajęć dostępny jest na stronie.

Ferie z Biblioteką Elbląską

W Ferie zimowe zapraszamy na zajęcia do filii Biblioteki Elbląskiej. Zajęcia odbędą się w Bibliotece Młodego Czytelnika „BULAJ” przy ul. Zamkowej oraz w Lokomotywie przy ul. Ogólnej.

"Ferie z Julianem Tuwimem w Lokomotywie":

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat. Na zajęcia obowiązują zapisy!

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci na zajęcia podczas ferii zimowych, które będą inspirowane twórczością Juliana Tuwima (m.in. wierszami tj. "Lokomotywa", "Pan Maluśkiewicz i wieloryb", "Ptasie radio"). Warsztaty będą miały charakter edukacyjno-plastyczny. Obowiązują zapisy.

Program:

24.01, godz. 12:00-13:30 - "Parowóz, pociąg, lokomotywa, czyli jak kolej odmieniła świat"

26.01, godz. 12:00-13:30 - "Po czym poznać wiek wieloryba, czyli ciekawostki z życia morskich ssaków"

31.01, godz. 12:00-13:30 - "Nie każdy wróbel ćwierka tak samo, czyli słów kilka o ptasim języku"

1.02, godz. 12:00-13:30 - "Marchewki i brokuły jem, bo o odżywianiu zdrowym dużo wiem"

Więcej informacji i zapisy: Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59, tel. (55) 625 60 90

Ferie zimowe z Bulajem

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat. Na zajęcia obowiązują zapisy!

Program:

Tydzień pierwszy: Hocki klocki w bibliotece

23.01, godz. 12:00-14:00 - Obrazy wyobraźni wykonane z klocków Lego

24.01, godz. 12:00-14:00 - Draw Your Game – tworzenie gry na smartfona

25.01, godz. 12:00-14:00 - Gwiezdny projekt, czyli galaktyka z recyklingu

26.01, godz. 12:00-14:00 - „Mały książę” i rozszerzona rzeczywistość w książkach

27.01, godz. 12:00-14:00 - Jestem Artystą, czyli malowanie na koszulkach (na zajęcia proszę przynieść białe koszulki)

28.01, godz. 12:00-14:00 - Ptaki dziwaki z płyt CD

Tydzień drugi: Przez lądy i morza

30.01, godz. 12:00-14:00 - Tajemnice mórz i oceanów

31.01, godz. 12:00-14:00 - Afrykańska przygoda

01.02, godz. 12:00-14:00 - Kto ukrywa się w Amazonii?

02.02, godz. 12:00-14:00 - Kangur, dziobak, koala - mieszkańcy najmniejszego kontynentu

03.02, godz. 12:00-14:00 - Czy niedźwiedź polarny spotka się z pingwinem?

04.02, godz. 12:00-14:00 - Czy Azja jest NAJ?

Więcej informacji i zapisy: Biblioteka Młodego Czytelnika „BULAJ”, ul. Zamkowa 1, tel. (55) 625 60 23.

Ferie zimowe w GEL

Jak spożytkować dwa tygodnie laby od szkoły i okolicznych obowiązków? Na zabawie w sztukę i ze sztuką rzecz jasna! Zapraszamy osoby w wieku 7-13 lat do zapisów na zajęcia, podczas których będziemy zwiedzać bieżące wystawy i tworzyć własne unikatowe dzieła.

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy na warsztaty poprzez e-mail: helena@galeria-el.pl

(proszę zawrzeć dane: imię i nazwisko dziecka, jego wiek, numer telefonu do rodzica/opiekuna oraz informację, w którym tygodniu ferii i w jakie dni dziecko ma wziąć udział).

Pierwszy tydzień: 23 – 27 stycznia

23 stycznia, godz. 12.00 – 13.30

Bardzo to Eko-logiczne

Podczas warsztatów przegadamy kilka eko-tematów i stworzymy listę proekologicznych celów do zrealizowania. Przejrzymy też zasoby prosto ze świata sztuki w poszukiwaniu natchnienia do stworzenia mini plakatów o treści nawołującej do lepszego traktowania Ziemi.

24 stycznia, godz. 12.00 – 13.30

Dużo, czy mało?

Podczas warsztatów uczestnicy otrzymywać będą rozmaite artystyczne wyzwania, raz otrzymując cały wachlarz narzędzi plastycznych, innym razem… ołówek. Pod koniec spotkania odpowiemy sobie na pytanie: ile nam potrzeba do bycia kreatywnymi?

25 stycznia, godz. 12.00 – 13.30

Autoportret od A do Z

Podczas warsztatów wrócimy pamięcią do dawnych daaawnych czasów, kiedy to szanujące się stare baaardzo stare rody ściany swych domów ozdabiały portretami przodków, a następnie sfabrykujemy takie portrety, korzystając z drukarki, siebie samych i kilku plastycznych gadżetów.

26 stycznia, godz. 12.00 – 13.30

Miasto idealne

Podczas warsztatów przegadamy nasze potrzeby mieszkaniowe, a następnie stworzymy książki-mapy, a z nich… gry planszowe.

27 stycznia, godz. 12.00 – 13.30

Sztuka w miniaturze

A gdyby tak, zamiast jeździć po całym świecie, ukochaną sztukę nosić ze sobą w kieszonce spodni? Podczas warsztatów stworzymy mini muzea i galerie pełne najsłynniejszych prac.

Drugi tydzień: 30 stycznia – 3 lutego

30 stycznia, godz. 12.00 – 13.30

Niezły teatrzyk!

Podczas warsztatów stworzymy od podstaw wyśmienitych bohaterów oraz bohaterki, a następnie obsadzimy ich w przedstawieniach teatralnych z okazji Galeryjnego Dnia Teatru.

31 stycznia, godz. 12.00 – 13.30

Wieści ze świata

Podczas warsztatów pogadamy o niezwykłej-zwykłej… codzienności i uczynimy z niej bohaterkę własnej, galeryjnej gazety. Wspólnie zadecydujemy o tym, co pojawi się w najnowszym (pierwszym) wydaniu. Horoskop? Przepis na wstawanie z łóżka w ferie? A może wywiad z kimś z uczestników?

1 lutego, godz. 12.00 – 13.30

POP-UP book

Podczas warsztatów uczestnicy wykonają książeczkę niezawierająca słów, za to bogatą w niezwykłe rozwiązania konstrukcyjne. Temat książeczek przegadamy wcześniej, zainspirowani wystawami prezentowanymi w Galerii EL.

2 lutego, godz. 12.00 – 13.30

Bardzo to miłe

Podczas warsztatów uczestnicy zaprojektują przytulankę idealną: na dni radości i smutku, tworząc równocześnie Bazę Przytulności. Na jej podstawie stworzą przenikające się komiksowe historie.

3 lutego, godz. 12.00 – 13.30

Wspomnienie z wystawy

„Gdzie ja to widziałam?”, „Serio to wyglądało w ten sposób?”. Oto pytania, które czasem pojawiają się w naszej głowie. Tym razem wywołamy je celowo. Podczas warsztatów uczestnicy zwiedzać będą galeryjne wystawy, pomieszczenia, szkicując przy okazji to, co uznają za ciekawe. Swoje obserwacje umieszczą we wspominkowych książeczkach, w których zostawimy kilka wolnych kartek z myślą o „na potem”.

W karnawale same bale, czyli ferie w muzeum

Ferie w elbląskim muzeum będą niezapomniane – na ten czas tanecznym krokiem przeniesiemy się w świat zabawy. Bale karnawałowe są bowiem od wieków nieodłącznym elementem początku nowego roku, a dla dzieci długo wyczekiwaną atrakcją. Można na tę okazję wcielić się w kogoś innego, przebrać za ulubioną postać bajkową i poczuć się inaczej niż zwykle. Zabawa ta dostarcza wiele pozytywnych emocji i przeżyć, zresztą nie tylko najmłodszym. Dlatego tradycje karnawałowe będą tematem specjalnych warsztatów muzealnych, których uczestnicy wezmą udział w zgadywankach, zatańczą z balonem i samodzielnie wykonają swoją własną niepowtarzalną maskę. Na warsztaty „W karnawale same bale” zapraszamy dzieci w wieku do 11 lat z opiekunami. Zajęcia nieodpłatne dla osób indywidualnych prowadzone będą w okresie 23 stycznia - 5 lutego, od wtorku do czwartku o godzinie 13.00. Liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób, liczy się kolejność przybycia.

Zachętą dla grup zorganizowanych do skorzystania z oferty zajęć muzealnych może być natomiast wprowadzenie na okres od 20 stycznia do 28 lutego promocyjnych cen biletów na zajęcia warsztatowe (10 zł od osoby) i lekcje muzealne (6 zł).

Zajęcia w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu prowadzone są we wtorki, środy i czwartki, w godzinach: 9.00 – 14.00. Konieczna jest uprzednia rezerwacja pod numerem telefonu 55 232 72 72.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną na stronie.

Ferie na smyczkowo

Koncert familijny EOK – oferta płatna

Puchowa kurtka? Jest. Czapka-uszatka? Proszę bardzo. Wełniane rękawiczki? Oczywiście. Tak zaopatrzeni możemy ruszać na „Ferie na smyczkowo”- koncert familijny Elbląskiej Orkiestry Kameralnej! Już 4 lutego (sobota) o godz. 16.00 w Ratuszu Staromiejskim kameraliści zabiorą najmłodszych melomanów i ich rodziców w podróż z płatkami śniegu i lodowymi soplami w tle, przepełnioną dobrym humorem i fantastycznymi dźwiękami. Nie zabraknie konkursów i zagadek, a koncert poprowadzi Bartłomiej Koń.

Wykonawcy: Bartłomiej Koń – prowadzenie, Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in. Prezentacja instrumentów i hity muzyczne dla dzieci

Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

Bilety: 35 zł (normalny), 20 zł (ulgowy)