Jubileuszowy finał WOŚP

W niedzielę (30 stycznia) po raz trzydziesty zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Elbląski sztab już się zarejestrował, jego szefem jest tym razem Adam Krause z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mogą już też rejestrować się wolontariusze.

W tym roku Orkiestra zagra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

- Pierwszy raz Orkiestra gra w takim celu. Kwestujemy jako Elbląg, ale wartość sprzętu, który trafia do naszego miasta, jest kilka razy większa, niż to co my uzbieramy. Jako elblążanie jesteśmy beneficjentem i bardzo się z tego cieszymy – mówi Adam Krause, szef sztabu WOŚP w Elblągu.

W 2019 roku elblążanie zebrali ponad 638 tys. zł.

- To był absolutny rekord. W 2020 roku zbiórka była prowadzona w bardzo trudnych warunkach, w czasie pandemii. Wówczas też mieszkańcy nie zawiedli, zebrano 370 tys. zł. Jak na kwestę uliczną, gdy nie było imprez masowych jest to również rekord. Zawsze wierzyliśmy, że elblążanie mają dobre serca. Mi już parę lat wcześniej zdarzyło się być szefem Orkiestry i Elbląg nigdy nie zawiódł - podkreśla Adam Krause.

Mogą już zgłaszać się wolontariusze. Niebawem ruszy też strona internetowa elbląskiego WOŚP.

- Osoby chętne, by zostać wolontariuszem zapraszamy na ul. Związku Jaszczurczego do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu, od godz. 9 do godz. 16. Należy mieć ze sobą dowód osobisty. Jeśli ktoś nie może w tych godzinach, może się z nami umówić na spotkanie w innym terminie. Na 450 identyfikatorów, które mamy przyznane, już 80 osób się zarejestrowało. Są wśród nich wieloletni wolontariusze WOŚP – mówi Gabriela Zimirowska z Regionalego Centrum Wolontariatu.

Jako wolontariusz można także zarejestrować się online. Osoby niepełnoletnie, aby zostać wolontariuszem muszą mieć zgodę rodziców lub opiekunów.

Za pieniądze zebrane podczas tego finału WOŚP chce kupić m.in.: angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka - najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci, oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki), synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń.