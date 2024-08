Koło warte życie

Na plażach w gminie Stegna zamontowane są tzw. stojaki życia. To specjalny sprzęt ratowniczy z kołem ratunkowym, liną, bojkami. Warto wiedzieć, szczególnie w sezonie wakacyjnym, jak z nich prawidłowo korzystać.

Koło, liny i dwie bojki ratunkowe w typowym, pomarańczowym kolorze, łatwym do zauważenia w wodzie. Stojak Życia to również system opierający się na alarmie dźwiękowo-świetlnym, mającym powiadomić o niebezpieczeństwie, który uruchamia się automatycznie. Jak to działa?

Według instrukcji, w razie sytuacji, gdy widzimy tonącą osobę, najpierw dzwonimy do WOPR na podany na stojaku numer telefonu (nr 601 100 100), podając przy tym numer wejścia na plażę. Następnie gdy ściągniemy ze stojaka koło ratunkowe z liną, automatycznie uruchomiony zostaje sygnał dźwiękowy oraz świetlny. Rzucając koło tonącemu, powinniśmy mocno trzymać linę, ale przede wszystkim pamiętać o swoim bezpieczeństwie.

(fot. JK)

Jak dowiadujemy się w Urzędzie Gminy w Stegnie, takie stojaki znajdują się w Mikoszewie (zejście nr 88), w Jantarze-Leśniczówce (zejście nr 84), w Jantarze (zejście nr 78 i 81), Junoszynie (zejście nr 75) i w Stegnie (zejście nr 67 i 69).

- Inicjatorem był Piotr Sulecki, który zgłosił się do nas jako autor stojaków i przedstawił swoją ofertę, a gmina chętnie podjęła się tematu i ze środków opłaty miejscowej zostały one zakupione oraz postawione w 2022 roku - mówi Katarzyna Witkowska, podinspektor do spraw promocji i rozwoju w Urzędzie Gminy w Stegnie. - Sołectwo Jantar jeden stojak zakupiło ze środków sołeckich w 2023 roku i znajduje się on przy wejściu nr 81 w Jantarze.

Koszt tego ostatniego stojaka to 17 tys. zł, a pozostałych to około 13 tys. zł każdy.

Jak informuje Katarzyna Witkowska, stojaki są w gminie na stałe, są też na bieżąco kontrolowane, a jeśli zachodzi taka potrzeba, naprawiane. - W tym roku nie otrzymaliśmy zgłoszenia odnośnie użycia stojaków w celu ratowania życia - dodaje podinspektor.