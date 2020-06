Koronawirus wrócił do powiatu

W powiecie elbląskim koronawirusem zaraziła się starsza kobieta – poinformował dziś Krzysztof Guzek, rzecznik prasowy wojewody warmińsko – mazurskiego. W Elblągu nie ma nowych przypadków choroby.

Służby prasowe wojewody warmińsko – mazurskiego poinformowały o dwóch nowych zakażeniach koronawirusem w naszym województwie. Wśród nich jest starsza osoba z powiatu elbląskiego. Oprócz niej wirusem zakaził się starszy mężczyzna z powiatu piskiego.

Na dziś w Elblągu nie ma przypadku zakażenia koronawirusem, w powiecie elbląskim jest jeden przypadek. W kwarantannie przebywa odpowiednio 1 i 6 osób, w nadzorze epidemiologicznym – 3 i 11.

W województwie warmińsko mazurskim doszło do tej pory do 247 zakażeń. W całej Polsce dziś doszło do 247 nowych zakażeń. Od początku pandemii liczba zakażonych wynosi 34154 osoby; 1444 osoby zmarły.