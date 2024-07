Lato z Elblągiem

Lipiec w Elblągu ma upłynąć pod znakiem kilku dużych imprez. Co weekend będzie się działo coś interesującego, a w tygodniu mieszkańcy i turyści mogą korzystać z szeregu bezpłatnych wydarzeń na obiektach MOSiR.

W piątek na placu katedralnym przedstawiciele władz miasta i miejskich instytucji opowiadali podczas prasowego briefingu o szczegółach lipcowych wydarzeń. Wśród nich Dni Morza, które władze miasta chcą reaktywować po przerwie.

- Chcielibyśmy w lipcu sprostać oczekiwaniom mieszkańców i naszych gości - mówi Michał Missan, prezydent Elbląga. - Najbliższy weekend to Garmin Iron Triathlon, kolejny to Weekend Amerykański, później Dni Morza, a ostatni weekend to Lato z Radiem i Telewizją Polską. Imprezę współfinansuje marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i samorząd elbląski. Koszt całości liczony jest w setkach tysięcy, ale nie chcę rzucać kwoty, którą przeznaczy miasto, bo umowa jest jeszcze procedowana – dodał prezydent.

Aqua Speed i Garmin Iron Triathlon

- Aqua Speed to zawody w pływaniu na wodach otwartych, zaczynamy w tę sobotę o godz. 17 - mówi Marcin Florek, prezes Labosport, organizator zawodów. - W niedzielę od samego rana Garmin Iron Triathlon. Mamy w tym roku rekordową frekwencję. Zawodnicy z całej Polski wracają, żeby pływać w rzece Elbląg, co nas bardzo cieszy. Za to w triathlonie wystartuje ponad 800 zawodników, serdecznie zapraszamy i zachęcamy do kibicowania. Mamy nową trasę biegową oraz nagrodę dla najlepszych elblążan na dystansie 1/8 Ironmana.

Elbląg Music Masterclass

- Elbląska Orkiestra Kameralna przygotowała fantastyczne muzyczne wydarzenie, Elbląg Music Masterclass, które odbędzie się od 5 do 12 lipca - mówi Karolina Nowotczyńska, dyrektorka Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. - To największe warsztaty w północnej Polsce, polegające na konkursie i koncertach, pierwszy koncert odbędzie się już dziś (piątek –red.). Na inauguracji wystąpią też nasi profesorowie, a 12 lipca podczas finału wystąpią uczestnicy naszych kursów i laureaci konkursów.

O atrakcjach przygotowanych w lipcu opowiadały władze miasta i przedstawiciele miejskich instytucji (fot. Mikołaj Sobczak)

Lato z Radiem i Telewizją Polską

- To jedna z największych atrakcji, olbrzymia scena główna stanie na Wyspie Spichrzów i tam w strefie koncertowej będziemy mogli podziwiać kilkunastu topowych wykonawców - mówi Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga. - Na placu przy katedrze odbędzie się festiwal dla rodzin, wejścia na żywo z radiem i wiele innych atrakcji. Przez ten czas na antenie Polskiego Radia, TVP2 i TVP Info, będziemy mogli podziwiać Elbląg, więc zachęcamy do tego, by licznie zgromadzić się na terenie Starego Miasta.

Dni Morza i bezpłatne zajęcia z MOSiR

- W Elblągu podczas wakacji nie ma nudy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował szereg atrakcji, a najważniejsze jest to, że są one bezpłatne - mówi Marek Kucharczyk, dyrektor MOSiR. - 9 lipca na Torze Kalbar odbędzie się czwarta edycja zawodów Hulaj-Nóżka na rowerach biegowych i hulajnogach. W ciągu godziny na imprezę zapisało się 100 osób, co świadczy o tym, że takie imprezy też są potrzebne, dlatego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. 20 lipca w ramach Dni Morza, odbędzie się za to Festiwal Sportów Wodnych. Na rzece Elbląg cały czas będzie się działo. Wykorzystamy wszystkie sprzęty wodne, zapraszamy serdecznie, bo będą one darmowe. Po godz. 16 na scenie odbędą się eliminacje do Bursztynowej Miss Polski. Wystąpią też trzy zespoły szantowe i młodzież z MDK. Zapraszamy również na Festiwal Smaków Azjatyckich, podczas którego będzie można spróbować potraw z różnych zakątków Azji. 25 lipca zapraszamy na festyn rodzinny na Torze Kalbar, gdzie czekać będą animacje, pokazy i konkursy sprawnościowe. Nowością jest duathlon, czyli bieganie i jazda rowerem dla dzieci i młodzieży w Bażantarni. Wszystkie atrakcje są rozpisane na naszej stronie, zachęcam do jak największej aktywności – dodaje dyrektor MOSiR.

Letni salon muzyczny w Bażantarni

- Letni salon muzyczny w Bażantarni rusza już w najbliższą niedzielę o godz. 17 - mówi Arkadiusz Kolpert, dyrektor Departamentu Kultury Sportu i Rekreacji. - Będzie to cykl 8 koncertów w muszli koncertowej w Bażantarni, wstęp oczywiście bezpłatny. Przed nami też kino pod chmurką i śniadania na trawie na dziedzińcu Galerii El. W parkach realizowane będą też koncerty skrzypcowe, zapraszamy 14 lipca do parku Kajki, a 28 lipca do parku Planty