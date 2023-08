Mieszkańcy mają dość parkowania na dziko (list Czytelnika)

Pragnę zwrócić Państwa uwagę na niepokojącą sytuację, która narasta w naszej okolicy, przy ulicy Malborskiej 90, 88, 86, 84, 82 i 80 od 20 lat. Kierowcy bezmyślnie parkują pojazdy, blokują chodniki, trawniki... – pisze nasz Czytelnik. Zobacz zdjęcia.

Przy blokach 90, 88 i 86 powiększono parkingi, ale mimo że są wolne miejsca, kierowcy mają to gdzieś. Najgorzej jest przed blokiem 84, gdzie kierowcy parkują na chodniku, prowadzącym do szkoły, przedszkola czy sklepu. Parkują nielegalnie, wyłamali słupki i znak zakazu wjazdu. Zgłaszaliśmy tę sprawę wielokrotnie Zarządowi Budynków Komunalnych, ale odpisali, że mamy zgłaszać to Straży Miejskiej, ale oni też nas mają gdzieś. ZBK odmawia nam wydzielenia chodnika koło budynku. Nie ma nikogo, kto by pilnował tu ruchu, a patrole policji spisują tylko pijaków. W sprawie parkowanych samochodów każą dzwonić do Straży Miejskiej w Elblągu.

Niestety, parkowanie gdzie popadnie utrudnia, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwia poruszanie się po chodnikach osobom na wózkach, jak również matkom z małymi dziećmi. Utrudnia też dojazd karetkom pogotowia czy straży pożarnej. Przez zastawione drogi i chodniki piesi są zmuszeni do chodzenia po jezdni, co stwarza znaczne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Ta sytuacja powoduje znaczny dyskomfort dla mieszkańców tych bloków.

Jako mieszkańcy Elbląga cieszymy się, że mamy Straż Miejską, której zadaniem jest dbać o ład i porządek w naszym mieście. Wierzymy, że Państwo podejmą konieczne działania, aby rozwiązać ten problem, by zmusić do działań Straż Miejską itp., by zaczęto karać kierowców, zakładać blokady i dawać wysokie mandaty, bo upomnienia są olewane przez kierowców.

Prosimy o zwiększenie patrolowania i dozoru w rejonie ulicy Malborskiej, w celu zapewnienia, że przestrzeń ta pozostaje bezpieczna i dostępna dla wszystkich jej użytkowników i pilnowania kierowców, by nie łamali przepisów drogowych i parkowali na parkingach. Zdajemy sobie sprawę, że może to wymagać dodatkowych wysiłków i zasobów, ale jesteśmy przekonani, że bezpieczeństwo i dobro mieszkańców powinny być priorytetem.

Czytelnik (mail do wiadomości redakcji)