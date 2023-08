„Nie śpij, bo Cię przegłosują”

Fot. Michał Skroboszewski (arch. portEl)

Elbląg, jako drugie miasto w Polsce, przyłączyło się do kampanii „Nie śpij, bo Cię przegłosują”. To kampania, którą rozpoczął Gdańsk na rzecz zwiększenia frekwencji wyborczej. Jak przekonują organizatorzy akcji „Wybory, to wielkie święto demokracji. Niech każdy cieszy się wolnością wyboru. Nie możemy przespać tego momentu, bo wybory to czas decyzji o kształcie państwa – od wartości po gospodarowanie pieniędzmi. Jak prześpimy, to inni wybiorą za nas. Każdy głos się liczy, bo wynik to suma indywidualnych wyborów.

Minęły 34 lata, a hasło "Nie śpij, bo cię przegłosują" z wyborów, które 4 czerwca 1989 roku zmieniły bieg historii Polski, a w konsekwencji również innych krajów oddzielonych od wolnego świata żelazną kurtyną, nic nie straciło na aktualności. Frekwencji w pełni wolnych i demokratycznych wyborach parlamentarnych nie udało nam się w Polsce pobić od ponad 100 lat. W 1919 roku wyniosła ponad 70 proc. W niektórych okręgach przekraczała nawet 90 proc., a w żadnym z nich nie spadła poniżej 60 proc. W 1989 roku głosowało niewiele ponad 62 proc. obywatelek i obywateli. Potem w zasadzie było już tylko gorzej”. - Przed nami wybory parlamentarne. Będą to dla naszej demokracji wybory nadziei i ostatniej szansy. Idźmy do nich, głosujmy. Nie idąc do urn sami sobie odbierzemy prawo do oceny tego co było, decydowania o tym co będzie i do kontroli tych co rządzić będą naszym krajem. Zastanawiasz się jeszcze czy głosować? Nie miej wątpliwości! Zrób to dla siebie, swoich bliskich i dla naszego kraju – podkreśla Witold Wróblewski, prezydent Elbląga, zachęcając jednocześnie do przyłączenia się do akcji. Do kampanii profrekwencyjnej może dołączyć każdy, między innymi poprzez stosowanie w social mediach hasztagów #NieŚpijBoCięPrzegłosują #NieŚpij oraz poprzez wsparcie akcji frekwencyjnej w prywatnych rozmowach, czy podczas publicznych spotkań. Szczegółowe informacje na temat akcji oraz materiały do pobrania dostępne są na stronie www.niespij.pl

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga