Prawie 3,5 miliona na remont przedszkola

3 mln 430 tys. zł przyznano na remont Przedszkola nr 8 z Rządowego Programu Ochrony Zabytków. Z dziesięciu złożonych przez miasto wniosków w tym programie pozytywnie rozpatrzono dwa.

Przypomnijmy. Domniemanej (na tamten moment) likwidacji Przedszkola nr 8 czy też „wygaszaniu placówki” mocno sprzeciwiali się na początku roku rodzicie dzieci, które tam uczęszczają. Władze miasta i przedstawiciele UM argumentowali, że dalsze działanie przedszkola wymagałoby znalezienia bardzo dużych nakładów finansowych, bo zabytkowemu budynkowi jest potrzebny gruntowny remont, dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych etc. Sprawa przedszkola stała się swego rodzaju kartą przetargową w politycznym sporze między większością rządzącą w samorządzie a radnymi PiS, a w sprawę likwidacji placówki zaangażował się też wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. Ostatecznie pomysł wygaszania placówki porzucono (od przyszłego roku szkolnego ma tam nadal uczyć się jedna 25-osobowa grupa dzieci, na dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych samorząd zdecydował przeznaczyć 150 tys. zł), a miasto złożyło 10 wniosków do Rządowego Programu Ochrony Zabytków, w tym wniosek związany z przedszkolem.

- Dotrzymaliśmy słowa. Teraz prezydent Wróblewski i jego pomocnicy niech się wezmą do pracy, nie zamykają placówki, tylko organizują jej remont. Koniec wymówek - stwierdził wiceminister Śliwka w rozmowie z naszą redakcją.

Jak się dowiedzieliśmy, do UM w Elblągu dotarła informacja o pozytywnym rozpatrzeniu 2 z 10 wniosków związanych z zabytkami, na przedszkole i kościół św. Jerzego. Urzędnicy nie mają jeszcze konkretnej informacji o wysokości dotacji, tę zamieścił na swoim profilu facebookowym wiceminister Śliwka.