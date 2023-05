Rowerowa sobota w Domu pod Cisem

Poluzowały się śrubki w Twoim rowerze? Przerzutki lub hamulce wymagają wyregulowania? A może chcesz opowiedzieć o potrzebach rowerzystów? Przyjdź w sobotę 20 maja do Domu pod Cisem mieszczącym się przy ulicy Stawidłowej 3. O godz. 10 rozpocznie się tam kawiarenka naprawcza oraz spotkanie konsultacyjne „Potrzeby elbląskich rowerzystów”.

- Ideą kawiarenek naprawczych jest zreperowanie tego, co się da. Wszystko po to, by przeciwdziałać bezmyślnemu wyrzucaniu przedmiotów. Tak właśnie działamy w Domu pod Cisem i do tego zachęcamy elblążan – mówi Justyna Duks, szefowa Domu pod Cisem prowadzonego przez Stowarzyszenie ESWIP.

Dlatego już w sobotę, 20 maja, pod okiem „złotej rączki” zupełnie będzie można naprawić swój rower. Fachowiec udostępni narzędzia i materiały do naprawy, a także wyjaśni, co i jak trzeba zrobić. - Celem kawiarenek jest właśnie wymiana umiejętności oraz integracja społeczna. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, bowiem kawiarenka odbędzie się w ramach projektu „GOZpodarnie odpowiedzialni”, który jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 - dodaje Justyna Duks.

Także w sobotę (20 maja) o godz. 10 rozpocznie się spotkanie „Potrzeby elbląskich rowerzystów”, którego gościem będzie instruktor turystyki rowerowej Marek Kamm. Udział w wydarzeniu jest otwarty, a potrzeby zgłoszone do eksperta zostaną przekazane do Urzędu Miejskiego w Elblągu. Spotkanie konsultacyjne organizowane jest w ramach projektu “Wspólnie możemy więcej” finansowanego z funduszy EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Przypomnijmy, że tego dnia będzie można skorzystać z urodzinowych wyprzedaży w sklepie społecznym, który właśnie w maju obchodzi trzecie urodziny. Dom pod Cisem, prowadzony przez Stowarzyszenie ESWIP, mieści się przy ulicy Stawidłowej 3.

--- komunikat ---