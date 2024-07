Siatkarskie sławy w Elblągu

Elbląg będzie bazą przygotowań do igrzysk olimpijskich w Paryżu dwóch reprezentacji narodowych w siatkówce mężczyzn – Stanów Zjednoczonych i Japonii, która w ostatnich dniach zdobyła srebrny medal Ligi Narodów.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca. Kilka dni wcześniej (20-21 lipca) w Gdańsku odbędzie się turniej towarzyski, w którym zmierzą się siatkarze reprezentacji narodowej Polski, Stanów Zjednoczonych i Japonii, to będzie dla nich ostatni sprawdzian przez rywalizacją w Paryżu. Okazuje się, że zarówno Amerykanie jak i Japończycy swoje zgrupowanie przez turniejem organizują w Elblągu.

- Lobbowaliśmy cały czas, by Elbląg wpisał się na mapę siatkarską. Nie wiem, czy pamiętacie, że wcześniej w Elblągu była kadra Polski kobiet, trenowała w hali przy al. Grunwaldzkiej i ta informacja zwrotna gdzieś dalej poszła, że taki obiekt i Elbląg na mapie istnieje – mówi Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga. - Dostaliśmy informację, że w związku z turniejem w Gdańsku kadry narodowe Japonii i Stanów Zjednoczonych szukają w okolicy lokalizacji, by zaaklimatyzować się pod turniej olimpijski i elbląska lokalizacja wydała im się najlepsza.

Kadra Japonii będzie przebywać w Elblągu od 14 lipca przez cały tydzień. Amerykanie przyjadą kilka dni później. – Chcielibyśmy, by co najmniej jeden trening tych reprezentacji był otwarty dla publiczności, by kibice mogli zobaczyć srebrnych medalistów Ligi Narodów z tego roku – dodaje Piotr Kowal. – Cieszymy się z ich wyboru. Mamy bardzo dobrą opinię w Polskim Związku Piłki Siatkowej jako miasto, z bardzo dobrą infrastrukturą sportową, którą oni znają i chwalą i dzięki temu tak się złożyło, że te reprezentacje będą w naszym mieście.

W hali przy al. Grunwaldzkiej będzie rozłożona specjalna nawierzchnia do treningów kadr siatkarskich, tzw. teraflex. Obiekt na czas zgrupowania w całości będzie do dyspozycji tych dwóch kadr narodowych.