Silvant Handball - oni w trakcie Święta Chleba zaprezentować się nie mogą

W trakcie Elbląskiego Święta Chleba miała się odbyć prezentacja drużyny Startu Elbląg. Miała się odbyć, ale się nie odbędzie, ponieważ razem ze Startem chcieli się zaprezentować piłkarze ręczni nowej drużyny Silvant Handball Elbląg. A to dla elbląskich urzędników jest za dużo. I prezentację Startu przenieśli do Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej.

Elbląski Klub Sportowy Start otrzymał podczas Elbląskiego Święta Chleba godzinę na scenie z przeznaczeniem na prezentację drużyny. Działacze Startu zaproponowali, aby w trakcie tego czasu na scenie zaprezentowali się także zawodnicy nowej drużyny męskiej piłki ręcznej z Silvant Handball Elbląg.

W poniedziałek (21 sierpnia) doszły do nas informacje, że nie wszyscy w ratuszu są zadowoleni ze wspólnej prezentacji elbląskiej piłki ręcznej. Działacze byli jednak dobrej myśli i liczyli że uda się uzyskać konsensus w tej sprawie. Nie udało się.

W środę (23 sierpnia) rano wysyłamy do ratusza dwa pytania: „Dlaczego w trakcie Elbląskiego Święta Chleba zaprezentuje się tylko drużyna Startu Elbląg?” oraz „Czy występowaliście Państwo do innych klubów z propozycją prezentacji w trakcie Elbląskiego Święta Chleba? Jeżeli nie, to dlaczego? Jeżeli tak, to do jakich? I z jakiego powodu nie zdecydowały się na prezentację?”.

Tego samego dnia po południu w mediach społecznościowych Wojciecha Załuskiego, prezesa Silvant Kajak Elbląg (w ramach tego klubu będzie działać drużyna męskiej piłki ręcznej) pojawia się post o następującej treści: „Po ukazaniu się artykułu na portEl.pl o rozpoczęciu przygotowań męskiego szczypiorniaka - ze zdaniem kończącym tekst "prezentacja drużyny odbędzie się podczas Święta dni chleba" okazuje się, że dziwnym trafem został skrócony czas na prezentację zespołu EKS Start Elbląg w efekcie czego dla Silvant Handball Elbląg nie ma czasu ani miejsca. Dodam tylko, że inicjatywa zaprezentowania dwóch zespołów wyszła od Prezesa klubu EKS Start już bardzo dawno temu - za co serdecznie dziękujemy Miłosz. To super działać wspólnie z myślą o obu drużynach i naszych kibicach. Najwidoczniej klub Silvant nie jest brany pod uwagę do takich przedsięwzięć. Próbowałem rozmawiać o tej sytuacji z Dyrektorem Elbląskiego Sportu Arkadiusz Kolpert - ale na tą chwile argumentacji Pana Dyrektora nie chce przywoływać licząc, że jednak znajdą się choćby 2 minuty dla nowo powstałego zespołu i jego grona kibiców - tak dwie minuty chłopakom wystarczą. Wszak jakby to wyglądało, jeśli prezentacja nastąpiłaby pod sceną...” - pisał Wojciech Załuski,

Tajemnicą poliszynela jest fakt napiętych stosunków pomiędzy Wojciechem Załuskim a miejskimi urzędnikami. W tle przewija się polityka. Silvant Kajak Elbląg pozyskał sponsoring spółek skarbu państwa m.in. dzięki pomocy Andrzeja Śliwki, wiceministra aktywów państwowych. Wiceminister nie miał jeszcze okazji wystąpić publicznie z kajakarzami na terenie obiektów administrowanych przez podległy urzędowi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dlaczego? Możemy się jedynie domyślać.

Z drugiej strony trzeba też kajakarzom oddać, że kiedy nad prezydentem Witoldem Wróblewskim w ubiegłym roku zawisła groźba referendum, to prezydent wystąpił z kajakarzami na wspólnej konferencji prasowej podsumowującej kajakowy sezon. Z tego co wiemy, była to jedyna w tym czasie konferencja prasowa prezydenta z elbląskimi sportowcami.

Próbowaliśmy uzyskać komentarz w sprawie prezentacji na Elbląskim Święcie Chleba od Arkadiusz Kolperta. Odesłał nas do komunikatu prasowego, który dzisiaj po południu (24 sierpnia) otrzymaliśmy od Joanny Urbaniak, rzecznika prasowego prezydenta Elbląga:

.„Informujemy, że zaplanowana na najbliższą niedzielę (27.08) prezentacja Elbląskiego Klubu Sportowego Start Elbląg podczas Elbląskiego Święta Chleba zostaje odwołana. Decyzja ta została podjęta po dzisiejszym spotkaniu z prezesem EKS Start Elbląg, w związku z pojawiającymi się sygnałami o możliwych zakłóceniach przebiegu tego wydarzenia. Jednocześnie chcemy wyraźnie zaznaczyć, że EKS Start Elbląg był jedynym klubem, który zgłosił chęć udział w Elbląskim Święcie Chleba i zaprezentowania się na scenie przed elblążanami. Żaden inny klub nie zwrócił się w tej sprawie do organizatora, czyli Miasta Elbląg" - czytamy w komunikacie. I dalej:

"EKS Start Elbląg informuje, że prezentacja zespołu odbędzie się w najbliższą sobotę (26.08) podczas Turnieju o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który zostanie rozegrany w hali sportowo-widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej 135. Prezentacja rozpocznie się o godz. 17:30 przed meczem EKS Startu z Arką Gdynia. Przy okazji ponawiamy zaproszenie dla wszystkich klubów sportowych do prezentacji swojej oferty sportowej podczas festynu „Wybierz sport, nie nałogi”, który odbędzie się 10 września br. w Parku Bażantarnia, jako impreza towarzysząca wydarzeniu Bażantarnia Jump&Run.” - pisze w komunikacie do mediów Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Tytułem wyjaśnienia: mamy informację o tym, że rozmowy Wojciecha Załuskiego z Arkadiuszem Kolpertem (dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji) miały miejsce. Piłkarze ręczni zapowiedzieli swoją obecność na trybunach podczas turnieju, aby dopingować piłkarki Startu.

Napięte stosunki na linii urzędnicy – Wojciech Załuski są tylko fragmentem większej całości. Kolejną tajemnicą poliszynela jest fakt, że część działaczy elbląskich klubów sportowych nie jest do końca zadowolona z polityki miasta w sprawie sportu. Z kolei rządzącej miastem koalicji nie podoba się to, że przy okazji finansowania elbląskich klubów przez spółki Skarbu Państwa promują się politycy Zjednoczonej Prawicy. Na razie niezadowolenie „bulgocze” pod pokrywką, ale...