Terminal ma już patrona

Tadeusz Waldziński, były wiceprezydent Elbląga zaangażowany w sprawy stworzenia i rozwoju portu w Elblągu został patronem terminalu portowego. Ma o tym przypominać okolicznościowy obelisk.

„Dariusz Waldziński urodził się 21 grudnia 1959 roku w Elblągu. W 1982 r. z wyróżnieniem ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni i wyruszył na podbój mórz i oceanów. Po niespełna pięciu latach powrócił na macierzystą uczelnię w roli dydaktyka, powoli odkrywając w sobie powołanie do nauczania i twórczego pisania. W 1995 r. uzyskał stopień naukowy doktora, obejmując stanowisko adiunkta na Politechnice Gdańskiej. Kolejne lata na uczelni zaowocowały uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego. W 1998 r. współtworzył Instytut Ekonomiczny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu i objął funkcję jego dyrektora, będąc jednocześnie prorektorem tej uczelni. Od 2002 roku związany był z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Prowadził wykłady dla studentów ekonomii, zarządzania, a także polonistyki, edukacji artystycznej i teologii. Jego zakres wiedzy był ogromny, a grono słuchaczy doceniało jego autentyczność, osobowość i doświadczenie. Był uznanym promotorem wielu prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.“ - możemy przeczytać we wspomnieniu opublikowanym na stronie geoforum.pl

W 1990 roku został wybrany do Rady Miejskiej w Elblągu. Chwilę później został wiceprezydentem miasta, którą to funkcję pełnił przez dwa lata (1990 - 1992). Organizował m. in. pierwsze w Elblągu Dni Morza, zjazd założycielski Związku Miast Polskich, angażował się w sprawy edukacji inicjując m. in. powstanie miasteczka szkolnego przy ul. Saperów.

Zmarł w 2011 roku. W 2015 roku został pośmiertnie uhonorowany wyróżnieniem „Za zasługi dla Elblążan“.

- Wśród elbląskich samorządowców, którzy w 1990 roku zapoczątkowali działania w celu ponownego uruchomienia portu elbląskiego był Dariusz Waldziński. Wybitny elblążanin, profesor Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, samorządowiec. Angażował się w przemiany społeczne w Polsce po 1989 r. (...) W latach 1992 - 94 był przewodniczącym Komisji Morskiej i Kontaktów Zewnętrznych Rady Miejskiej w Elblągu. W reaktywacji portu morskiego upatrywał szanse rozwojowe naszego miasta. Dzięki jego zaangażowaniu, w ciągu zaledwie dwóch lat udało się stworzyć warunki, by mógł funkcjonować tu port morski - mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga na dzisiejszej (1 maja) uroczystości.

- Chciałbym wspomnieć o innym aspekcie jego działalności. Intuicja i zawód jaki wykonuje z górą pół wieku upoważnia mnie do stwierdzenia, że wraz z jego stratą, straciliśmy istotnego dla nauki polskiej człowieka. Gdyby żył, przypuszczalnie wpisałby się na mapę nauki polskiej. maił ku temu wszystkie dane: talent, pracowitość i żądzę poznania. miło jest widzieć, że zasługi bywają doceniane. Żałuję, że nie dożył spełnienia swojego marzenia, które dzielił z nami: tego, że Elbląg dostał bezpośrednie połączenie z morzem - dodał prof. Krzysztof Luks, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Zarząd Portu Morskiego w Elblągu.

Dziś (1 maja) na terminalu portowym w Elblągu odsłonięto pamiątkowy kamień z imieniem patrona.