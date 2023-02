"We wszystkich zakładach pracy odbędą się akademie" (Głos z przeszłości, odc. 78)

- Remont kotła miał być wykonany do dnia 22 bm., dzięki jednak wysiłkowi całej brygady remontowej zadanie, objęte zobowiązaniem pierwszomajowym, zostało zrealizowane na 7 dni przed terminem – pisała prasa w 1950 r. o sukcesie grupy remontowej elbląskiej elektrowni.

Naszą kolejną niedzielną podróż w czasie do 1950 r. zaczniemy od wizyty w elbląskiej elektrowni. Zajrzymy też to Zakładów Sprzętu Transportowego i wybierzemy się na wycieczkę do Tolkmicka. Zapraszamy.

Załoga elektrowni wykonała zobowiązania pierwszomajowe

"Grupa remontowa elektrowni w Elblągu ukończyła naprawę kotła wysokosprężnego. Remont kotła miał być wykonany do dnia 22 bm., dzięki jednak wysiłkowi całej brygady remontowej zadanie, objęte zobowiązaniem pierwszomajowym, zostało zrealizowane na 7 dni przed terminem.

Pracownicy sekcji transportowej przy podokręgu sieciowym ZEON zameldowali również o przedterminowym wykonaniu zobowiązań pierwszomajowych, obejmujących m. in. remont i uruchomienie tokarni, wiertarki słupowej i szlifierni. Zobowiązanie zostało wykonane na 15 dni przed terminem".

Obchód piątej rocznicy podpisania układu ze Związkiem Radzieckim

"W dniu 25 bm., w piątą rocznicę zawarcia układu o przyjaźni i wzajemnej pomocy pomiędzy Polską i Związkiem Radzieckim we wszystkich zakładach pracy odbędą się akademie, na których zostaną wygłoszone prelekcje o znaczeniu tego układu".

Nowy hufiec "SP"

"Przy Zakładach Sprzętu Transportowego w Elblągu utworzony został nowy fabryczny hufiec SP. Komendantem hufca wybrano tow. Pancewicza".

Pokazowe zawody zapaśnicze

"ZKS Stal organizuje w dniu 22 bm. w sali kina "Mars" pokazowe zawody zapaśnicze. W rozgrywkach wezmą udział członkowie nowoutworzonej sekcji zapaśniczej tego klubu".

Ożywić działalność ZMP w gminie Tolkmicko

"Na terenie gminy Tolkmicko istnieje 7 kół Związku Młodzieży Polskiej, zrzeszających młodzież wiejską. Nie wszystkie jednak koła rozwinęły należytą działalność. Młodzież zrzeszona w ZMP zbyt mały bierze udział w pracach świetlicowych, nie prowadzi systematycznego szkolenia ideologicznego. Zebrania kół odbywają się nieregularnie.

Odpowiedzialność za to ponosi częściowo Powiatowy Zarząd ZMP, który nie udziela młodzieży z gminy Tolkmicko odpowiedniej pomocy.

Właściwe kierowanie pracą poszczególnych kół może dać dobre rezultaty. Świadczy o tym chociażby zakład koła ZMP w Pogrodziu, które zorganizowało zespół artystyczny".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 109, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.