Wróciły rolnicze blokady. Śledź naszą relację

Dziś (20 marca) w całym kraju protesty rolników, także w powiecie elbląskim. Będziemy je relacjonować na bieżąco w tym materiale.

08:55

- Wszystkie protesty na razie odbywają się zgodnie z harmonogramem, o 9 zaczynają się w Jegłowniku. Nie ma żadnych incydentów - poinformował nas Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu. Jak informują elbląscy policjanci, w tym momencie zablokowane są węzeł Bogaczewo na drodze S7, pas w kierunku Warszawy; węzeł Pasłęk Północ drogi S7 (2 pasy w kierunku Gdańska i skrzyżowanie w miejscowości Krosno), rondo w Pasłęku na wysokości węzła południe. O planowanych blokadach pisaliśmy tutaj.

09:44

W Pasłęku na węźle Północ jest ok. 20 traktorów, na rondzie przy McDonald's jest punktowa blokada ok. 6 maszyn, policja kieruje tam ruchem, nie ma korków ani na S7, ani na tzw. starej siódemce, gdzie kierowany jest ruch. W Jegłowniku jest na strajku 30-40 maszyn rolniczych, co kilkanaście minut jest tam normalnie puszczany ruch samochodów osobowych i tirów w kierunku Malborka i z powrotem. Jak przyznają sami rolnicy na tej blokadzie, będą tam do 15, by nie utrudniać mieszkańcom powrotów z pracy. Dodają, że ich postulaty pozostają niezmienne i zaznaczają, że liczą na konkrety ze strony decydentów, bo dotychczasowe rozmowy uznają za nieudane. "Ochłapy", "przeciąganie sprawy w czasie" - mówią o dotychczasowych ustaleniach.