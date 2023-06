Wyjątkowa podróż do Bażantarni muzycznym tramwajem

Elbląskie Tramwaje i Stowarzyszenie Co Jest? zapraszają mieszkańców i turystów na niezapomnianą podróż do Bażantarni. Już w najbliższą sobotę (17 czerwca) będziemy mieli okazję podróżować wyjątkowym, muzycznym i zabytkowym tramwajem, który zabierze Was na koncerty Elbląskiego Święta Muzyki.

Rozpoczynając swoją podróż o godzinie 14.30 z Placu Słowiańskiego, tramwaj będzie kursował przez miasto aż do godziny 18, oferując trasę ulicami: Marymoncka - Robotnicza (Alstom) - Plac Słowiański - 1 Maja - 12 Lutego (Nowowiejska) - Królewiecka (T.G) - Marymoncka. Będzie to doskonała okazja, aby podziwiać miasto z innej perspektywy. To jednak nie wszystko! Wnętrze tramwaju zostanie wypełnione dźwiękami muzyki na żywo, co uczyni podróż jeszcze bardziej wyjątkową. Artyści z regionu zapewnią pasażerom niezapomniane wrażenia muzyczne, tworząc atmosferę pełną radości i relaksu. Przejazd tramwajem będzie całkowicie bezpłatny. Z pętli na Marymonckiej będzie dzielić Was tylko kilkaset metrów do Góry Chrobrego, gdzie w sobotę odbędą się m.in. koncerty Elbląskiego Święta Muzyki. Sprawdź rozkład jazdy.

Tramwaje Elbląskie