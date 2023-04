Zostało niewiele czasu na rozliczenie PIT

Zeznania podatkowe PIT za 2022 r. trzeba złożyć do 2 maja 2023 r. Można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub w formie papierowej. Najprostszą formą rozliczenia podatku jest usługa Twój e-PIT. Podatnicy złożyli już w ten sposób ponad 6,5 mln deklaracji. Do 2 maja można zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze. Potem Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38. Osoby rozliczające się przez internet szybciej otrzymują zwrot podatku.

Twój e-PIT – zeznanie przygotowane przez KAS Twój e-PIT to prosty i bezpieczny sposób na rozliczenie z urzędem skarbowym. Aby skorzystać z usługi wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i wybrać usługę Twój e-PIT. Następnie sprawdzić lub zmienić swoje dane i wysłać deklarację. W przygotowanym zeznaniu uwzględnionych jest szereg informacji takich jak dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy. Rozliczenie uwzględnia też część ulg, z których mogą skorzystać podatnicy, m. in. ulgę na dzieci. Udostępnione zeznanie zawiera też nr KRS dla przekazania 1,5% podatku należnego na rzecz OPP, której podatnik przekazał 1% podatku w zeszłorocznym PIT i która nadal widnieje na Wykazie Organizacji Pożytku Publicznego. W usłudze Twój e-PIT podatnik znajdzie również wykazane przez płatników w informacjach PIT-11 zwolnienia i odliczenia z tytułu ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla pracujących seniorów a także składki członkowskie na rzecz związków zawodowych. Podatnicy chętnie korzystają z usługi Twój e-PIT, która pozwala im w wygodny sposób rozliczyć podatek, bez konieczności wychodzenia z domu. Najszybciej złożone zeznanie w usłudze Twój e-PIT zajęło podatnikowi zaledwie 3 sekundy. Z usługi korzystają zarówno młode osoby, jak i seniorzy. Najmłodszy podatnik, który zalogował się do systemu Twój e-PIT ma 18 lat a najstarszy 108 lat. Szybki zwrot podatku Osoby rozliczające PIT za 2022 rok za pomocą usługi Twój e-PIT mogą liczyć na szybszy zwrot podatku. Pieniądze otrzymają maksymalnie w ciągu 45 dni od złożenia deklaracji. Dzięki automatyzacji zwroty z większości zeznań PIT-37 złożonych za pomocą tej usługi trafiają na konta podatników średnio w ciągu 12 dni, ale zdarza się, że podatnik dostaje zwrot nawet 1 dzień po złożeniu zaznania. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy. Sprawdź na jakim etapie jest Twój zwrot podatku. Twój e-PIT tylko w e-Urzędzie Skarbowym Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl. Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi można się zalogować także danymi podatkowymi podając: PESEL (albo NIP i datę urodzenia),

kwotę przychodu z rozliczenia za 2021 r.

jedną z kwot przychodu z jednej z informacji od płatników za 2022 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy) którą trzeba potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2021 r. Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2021 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę do zapłaty z PIT-40A. Z roku na rok coraz więcej deklaracji wpływa elektronicznie. Na dziś 93% złożonych rozliczeń jest złożonych elektronicznie.

Aneta Dziemidowicz, Urząd Skarbowy w Elblągu