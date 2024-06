15 lat wikińskich hokeistów

Oliwier Kurnicki, hokeista ekstraklasowej Energi Toruń i wychowanek Wikingów Elbląg zdobył pierwszą bramkę na towarzyskim turnieju hokeja na rolkach, który odbywa się w elbląskim lodowisku „Helena“. Elbląscy hokeiści na sportowo świętują swoje 15. urodziny. Zobacz zdjęcia.

„Pierwsze po wojnie zawody hokejowe zorganizowano przy pomocy wojska w styczniu 1951 roku. W mieście pojawiły się plakaty informujące o turnieju, który rozegrano na zbudowanym w formie wylewki przez wojsko lodowisku. Mroźna aura sprawiła, że wodną wylewkę skuł lód, a przed licznie zgromadzoną widownią wystąpiły drużyny wojskowe z Wrocławia, Modlina i Elbląga. Turniej wygrali wojskowi z Elbląga pokonując 5:1 Wrocław i 4:1 Modlin“ - taką informacje o początkach elbląskiego hokeja na lodzie przytacza Andrzej Minkiewicz w książce „Sport w Elblągu 1945 - 2012“.

Drużyna hokejowa funkcjonowała kilka lat i... na długi okres hokej na lodzie zginął ze sportowego krajobrazu miasta. Aż do 2009 roku... - Śp Jacek Kamiński był reporterem Radia Gdańsk. Do Elbląga przyjechał razem z dziećmi z Gdańska na turniej „dzikich drużyn“. Po nim elbląskie dzieci poprosiły Jacka, aby ich trenował - wspominał Ireneusz Wala, trener w UKS Wikingowie Elbląg.

Pierwszym prezesem klubu został Andrzej Dębogórski. I... elbląska przygoda na łyżwach trwa do dziś. Po drodze były turnieje, liga, ale także przyjaźnie. Wspomnień bez liku. - To nie jest taka prosta sprawa wybrać wspomnienia. Dużo ich było. Fajne drużyny, fajne dzieci. Nie chciałbym nikogo wyróżniać... Był fajny rocznik dziewczyn, który dość długo u nas grał. Każdy dzień jest ciekawym przeżyciem - mówił Ireneusz Wala.;-

- Najlepsze wspomnienia? Wszystkie elbląskie turnieje. Kiedyś pod nazwą „Bałtycki krążek“, później przemianowaliśmy na Memoriał Jacka Kamińskiego, naszego pierwszego trenera. Każdy turniej wspominam bardzo dobrze, zawsze dobrze mi się grało przed własnymi kibicami - dodał Jakub Wala, syn trenera, który na co dzień występuje w pierwszoligowym Fudeko Gas Gdańsk.

Warto wspomnieć, że Jakub Wala ma swoim cv mistrzostwo Centralnej Ligi Juniorów. A nie jest to jedyny wychowanek elbląskiego klubu, dla którego lodowisko „Helena“ stało się początkiem sportowej kariery. Julia Grzelak gra w reprezentacji Polski kobiet w hokeju na lodzie, w Stoczniowcu wielokrotnie zdobywała wicemistrzostwo Polski. - Kolega przyniósł do szkoły karnety na naukę jazdy na łyżwach w klubie hokejowym UKS Wikingowie Elbląg. Ja, nigdy nie jeździłam, więc po powrocie do domu oznajmiłam rodzicom, że chcę spróbować. Mama mówiła, że hokej to taki agresywny sport, że może jednak ten short track. Byłam jednak zdeterminowana, żeby pójść. Stwierdziłam, że jak mi się nie spodoba, to zrezygnuję - mówiła Julia Grzelak w wywiadzie dla naszej gazety.

fot. Mikołaj Sobczak

Wicemistrzyniami Polski w barwach Stoczniowca są też Olga Jaskulska i Maja Brzezicka z Elbląga Oliwier Kurnicki w barwach gdańskiego Stoczniowca wywalczył Mistrzostwo Polski w Hokeju na Lodzie żaków starszych. Dziś gra w ekstraklasowej Enerdze Toruń. - Kiedyś tata zabrał mnie na lodowisko i tak się zaczęło. Potem trafiłem na trening hokeja do Wikingów. Początki były dość ciężkie, samo operowanie kijem jest dość trudne. Ale jeżeli ktoś się przykłada do tego co robi, to wszystko przyjdzie z czasem - mówił Oliwier Kurnicki. - Zostałem zauważony, przyjechała trenerka z Gdańska, zaproponowała mi przejście do Gdańska. I po kilku latach przeniosłem się do liceum do Torunia i tam kontynuuję swoją sportową przygodę.

Dziś (15 czerwca) i jutro na elbląskim lodowisku Helena odbywa się towarzyski turniej z okazji 15. lecia WiBombers Malbork. - Dzisiejszy turniej jest przeznaczony dla amatorów, dopuszczamy jednak w drużynie obecność bardziej profesjonalnych zawodników. Chcemy, aby ten turniej był ciekawszy. Uważam, że jest to dobre połączenie, zarówno dla amatorów, którzy mają okazje zagrać u boku profesjonalistów. Dla nas, hokeistów jest to okazja, aby latem pograć na rolkach, kiedy nie gramy „na poważnie“, jest trochę więcej luzu. Przez dwa dni chcemy fajnie spędzić czas - mówił Jakub Wala.

W niedzielę mecze rozpoczną się od godziny 10., zakończenie turnieju zaplanowane jest na niedzielę o godzinie 15:30, kiedy odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. Wstęp wolny.

Czego życzyć Wikingom z okazji urodzin?

- Dużo dzieci, które chcą grać w hokeja - kończy Ireneusz Wala.