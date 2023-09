Adam Wiśniewski zapewnia złoto

Reprezentacja Polski judoków z Zespołem Downa zdobyła w Padwie drużynowe mistrzostwo Europy. Z orzełkiem na piersi wystąpili elblążanie Adam Wiśniewski i Mateusz Bielecki.

Od 4 do 9 września w Padwie odbywały się mistrzostwa Europy osób z Zespołem Downa. Z elbląskiego punktu widzenia najciekawsza była rywalizacja judoków. W skład sześcioosobowej reprezentacji Polski w tej dyscyplinie znalazło się dwóch zawodników Ataku Elbląg: Adam Wiśniewski i Mateusz Bielecki.

Elblążanie na co dzień trenują pod okiem Pauliny Dąbrowskiej i Michała Dąbrowskiego. W Padwie Mateusz Bielecki w wadze do 60 kilogramów uplasował się na piątym miejscu. Adam Wiśniewski zdobył srebrny medal w wadze do 73 kilogramów. W finale elblążanin minimalnie uległ reprezentantowi Turcji.

W rywalizacji drużynowej Polacy nie pozostawili złudzeń, kto jest najlepszy na kontynencie. I nie byłoby złotego medalu, gdyby nie Adam Wiśniewski. Starcie z Portugalią. Po czterech walkach jest remis 2:2. Na ostatnią walkę wychodzi Adam Wiśniewski. Jego rywal waży 16 kilogramów więcej, ale Polacy nie mają wyjścia. To ostatnia walka decydująca o zwycięstwie lub porażce. Adam Wiśniewski uniósł presję, wygrał. Polacy mogli cieszyć się ze złotego medalu.