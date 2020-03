Co dalej z II ligą?

PZPN: grać bez kibiców. Kluby II ligi: zawiesić rozgrywki, sezon możemy skończyć nawet w czerwcu. Tak na tę chwilę wygląda sytuacja w II lidze. Stowarzyszenie Druga Liga Piłkarska wysłało do PZPN wyniki ankiety i prośbę o zawieszenie rozgrywek. Olimpia Elbląg pojechała na mecz do Stalowej Woli. Przy A8 liczą, że spotkania nie będzie.

Wczoraj (12 marca) zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję, że mecze II ligi będą rozgrywane bez udziału publiczności. Taka decyzja nie do końca spotkała się z poparciem samych zainteresowanych. Niejako w odpowiedzi stowarzyszenie Druga Liga Piłkarska rozesłało do klubów z II ligi ankietę tylko z jednym pytaniem: Czy chcemy prowadzenia dalszych rozgrywek w takiej sytuacji? Za graniem opowiedzieli się: Widzew Łódź, Górnik Polkowice, Stal Stalowa Wola i Skra Częstochowa. Lech Poznań ma wysłać odpowiedź dziś (13 marca). Reszta klubów (w tym Olimpia Elbląg) chce zawieszenia rozgrywek. Reasumując: 4 głosy za, 13 przeciw, 1 nie głosował. Pismo z prośbą o zawieszenie rozgrywek zostało skierowane do PZPN-u, teraz działacze czekają na decyzję związku.

- Po spotkaniu w PZPN, na którym byliśmy, kluby zaczęły dzwonić i prosić o przełożenie meczów ze względu na sytuację. Chcielibyśmy zawieszenia rozgrywek do czasu ustabilizowania się sytuacji, na 2-3 tygodnie. Sezon możemy dograć do końca nawet w czerwcu. Dziś wysłaliśmy wyniki ankiety do PZPN-uu, który prowadzi rozgrywki II ligi i czekamy na odpowiedź – wyjaśniał Paweł Guminiak, prezes stowarzyszenia Druga Liga Piłkarska.

Zgodnie z terminarzem żółto-biało-niebiescy w sobotę (14 marca) powinni zagrać w Stalowej Woli z tamtejszą Stalą. Piłkarze elbląskiego klubu obecnie są w drodze na Podkarpacie. W klubie mają jednak nadzieję, że do meczu nie dojdzie. - Nie chcemy narażać życia i zdrowia naszych zawodników – mówi Paweł Guminiak.

Ligowi rywale Olimpii - piłkarze Legionovii Legionowo - odmówili wyjazdu na mecz z Górnikiem Polkowice.

W Polsce zawieszono rozgrywki m.in. Supeligi piłkarek ręcznych, koszykarskiej Energii Basket Ligi, siatkarskiej PlusLigi.