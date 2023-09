Co musisz wiedzieć przed Jump&Run

Z każdą mijającą godziną jesteśmy coraz bliżej upragnionego biegu po dmuchanych przeszkodach, w na którym zamelduje się rekordowa liczba 1300 uczestników. Na kilka dni przed Bażantarnia Jump and Run przedstawiamy najważniejsze informacje, w tym program imprezy, miejsca odbierania pakietów, parkingi i atrakcje dodatkowe.

Dystanse i trasa

Uczestnicy Bażantarnia Jump&Run startują na dwóch dystansach: 1 km (7 dmuchanych przeszkód) i 1,5 km (10 dmuchanych przeszkód). Starty biegów Junior i Family odbywać się będą co 1-2 minuty w grupach około 10 osób, a uczestnicy chcący rywalizować z czasem w biegu Classic będą startować co 1 minutę w 5-osobowych grupach. Zainteresowani uzyskaniem jak najlepszego czasu pobiegną jako pierwsi – prosimy o podejście do linii startu w godzinie rozpoczęcia Biegu Classic, około godziny 14:00. Te osoby, dla których czas jest kwestią drugorzędną, będą startować tak samo jak w biegach Junior i Family.

Biegi będą rozpoczynać się i kończyć w tym samym miejscu – na polanie z wiatami w Bażantarni. Na linii startu-mety oraz mniej więcej w połowie trasy wyznaczone będą punkty z wodą. Zobacz mapę przeszkód Biegu Junior i Biegu Family oraz mapę Biegu Classic.

Start Biegu Junior (dzieci 6-16 lat) zaplanowano na godzinę 10:00. Bieg Family (dorosły + dziecko) ruszy o 11:30. Bieg Classic (16 lat i więcej) wystartuje natomiast o 14:00.

Biuro zawodów

Biuro zawodów czynne będzie w sobotę (9 września) w godz. 12:00-18:00 w Centrum Handlowym Ogrody oraz w dniu imprezy, w niedzielę (10 września) godz. 8:30-14:00 na polanie z wiatami w Bażantarni.

W sytuacji, gdy pozostaną wolne miejsca na Bieg Classic, pojawi się możliwość zapisów na wspomniany bieg w Centrum Handlowym Ogrody. Takiej możliwości nie będzie w dniu rozpoczęcia imprezy, czyli 10 września. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w celu weryfikacji i odbioru pakietu startowego.

Będzie także możliwość odbioru pakietu startowego za innego uczestnika biegu. W tym wypadku należy stawić się w biurze zawodów z oświadczeniem i upoważnieniem podpisanym przez osobę startującą w biegu (pliki do pobrania) oraz ksero dowodu osoby startującej (do wglądu).

Rozgrzewka i regeneracja

Rozgrzewki odbędą się 10 minut przed startem każdego z trzech Biegów. Pomogą one zawodnikom odpowiednio przygotować się do pokonania przeszkód. Miejscem rozgrzewek będzie polana z wiatami, a poprowadzi je Magdalena Krupa.

Nagrody

W Biegu Junior i Family wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie pamiątkowe medale. W tych biegach nie będzie obowiązywał pomiar czasu. Natomiast z czasem będą zmagać się chętni uczestnicy Biegu Classic, a trzy najszybsze kobiety i trzech najszybszych mężczyzn w tej kategorii otrzymają pamiątkowe puchary. Ceremonia wręczenia nagród w Biegu Classic odbędzie się około godziny 15:30 na scenie, na terenie polany z wiatami.

Miejsca parkingowe

Parkingi dla samochodów znajdować się będą wyłącznie: przy Górze Chrobrego (ul. Chrobrego), przy ul. Kościuszki (przy cmentarzu) oraz przy ul. Agrykola (obok Toru Kalbar). Organizatorzy proszą o korzystanie z tych miejsc. Miejsca parkingowe na terenie Bażantarni będą niedostępne.

Wybierz sport, nie nałogi

Celem festynu „Wybierz sport, nie nałogi”, który będzie towarzyszył imprezie Bażantarnia Jump and Run, jest promowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności ruchowej, a także wskazanie negatywnych skutków spożywania alkoholu i dopalaczy. To właśnie aktywność fizyczna jest dobrym sposobem na walkę z różnego rodzaju nałogami. 10 września br. organizatorzy do wspólnej zabawy zaprosili kluby sportowe z Elbląga, które podczas festynu zaprezentują swoją ofertę dla mieszkańców, a także przygotują różne konkursy sprawnościowe.

Podczas ubiegłorocznej edycji Bażantarnia Jump&Run stanowiska przygotowane przez elbląskie kluby sportowe cieszyły się dużym zainteresowaniem. To była doskonała okazja do tego, by bliżej poznać ofertę elbląskich stowarzyszeń kultury fizycznej, a także zdecydować się na rozpoczęcie regularnych treningów.

Podczas festynu zaprezentują się kluby sportowe, które szkolą dzieci i młodzież w dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, judo, siatkówka, lekka atletyka, hokej na lodzie, boks, rugby, tenis stołowy, kajakarstwo, koszykówka.

Ponownie odwiedzić będzie można stanowisko Elbląskiego Stowarzyszenia Pracowników Oświaty „Edukator”, gdzie skorzystamy z porad psychologa i pedagoga. Na dzieci i młodzież będą czekały również inne atrakcje, takie jak: malowanie twarzy, skręcanie balonów, tatuaże brokatowe, bańki mydlane, konkurs plastyczny, kolorowe warkoczyki.

Udział w festynie zgłosiły: Activity Park, Akademia Młodego Piłkarza Futbol, EKS Mlexer, EKS Start, Klub Piłki Ręcznej Elbląg, MKS Truso, Rugby Team Elbląg, UKS Kontra, UKS Silvant Kajak Elbląg, UKS Tomita, UKS Wikingowie i ZKS Olimpia.

Festyn rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do godz. 15.

PROGRAM IMPREZY

Sobota, 9 września (Centrum Handlowe Ogrody, ul. Płk. Dąbka 152)

12:00 – 18:00 Wydawanie pakietów startowych oraz kart startowych

Niedziela, 10 września (Las Miejski Bażantarnia)

1. Bieg Junior (dzieci 6-16 lat)

8:30 – 9:45 Wydawanie pakietów oraz kart startowych

9:50 Wspólna rozgrzewka

10:00 Start Biegu Junior (starty co 1-2 minuty w grupach 10 osobowych)

2. Bieg Family (dorosły + dziecko)

8:30 – 11:15 Wydawanie pakietów oraz kart startowych

11:20 Wspólna rozgrzewka

11:30 Start Biegu Family (starty co 1-2 minuty w grupach 10 osobowych)

3. Bieg Classic (16 lat i więcej)

8:30 – 13:00 Wydawanie pakietów oraz kart startowych

12:50 Wspólna rozgrzewka

14:00 Start Biegu Classic (starty co 1 minutę w grupach 5-osobowych oraz co 1-2 minuty w grupach 10-osobowych)

15:30 Zakończenie biegu – uroczysta dekoracja najlepszych zawodników.

Organizatorem Bażantarnia Jump&Run są Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Sponsorem głównym wydarzenia jest Studio Łazienkowe AWANGARDA. Sponsorem jest Centrum Handlowe Ogrody. Partnerem jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.