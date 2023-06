Concordia rozpoczęła współpracę z Legią Warszawa

Concordia Elbląg podpisała umowę partnerską z Legią Warszawa. Celem współpracy jest zwiększenie poziomu profesjonalizacji elbląskiego klubu.

Umowa została podpisana 6 czerwca w siedzibie Legia Training Center. - Podpisanie umowy z największą akademią w Polsce to dla nas swego rodzaju nagroda za dotychczasową współpracę. Warto w tym miejscu wspomnieć, że od roku mamy już w Legii swojego wychowanka Mateusza Lauryna z rocznika 2008. Natomiast od nowego sezonu, kolejny nasz zawodnik - Bartosz Jukowski z rocznika 2009, trafi do warszawskiej akademii. Teraz już oficjalnie będziemy partnerem Legii Warszawa. To jeszcze większa szansa dla naszych zawodników, aby spełniać swoje marzenia oraz grać i rozwijać się w najlepszej Akademii w Polsce - mówił Marcin Szweda, koordynator szkółki piłkarskiej Concordii Elbląg w wywiadzie dla klubowej strony internetowej.

- Jeśli chodzi o korzyści, to klub Concordia Elbląg otrzyma wsparcie na wielu płaszczyznach, począwszy od staży czy szkoleń dla trenerów, które przełożą się na jeszcze większą jakość treningów w naszej akademii. Uważamy, że prawdziwy fachowiec uczy się całe życie i chcemy, aby nasi trenerzy podnosili swój warsztat, a Legia nam to zapewni. W ramach partnerstwa otrzymamy wsparcie merytoryczne nie tylko dla trenerów, ale również dla administracji naszego klubu. To także wiele innych profitów, jak choćby rozpoznawalność naszej akademii na arenie ogólnopolskiej, mecze z drużynami Legii Warszawa, czy promocja naszych wychowanków - dodał Sebastian Drewek, prezes Concordii Elbląg.

Umowa została zawarta na rok z możliwością przedłużenia. Jakie będą praktyczne skutki współpracy, powinniśmy dowiedzieć się niebawem.

Jak poinformowali działacze pomarańczowo-czarnych, Concordia jest jednym z dwóch (obok Żuri Olsztyn) klubów w województwie warmińsko-mazurskim, które zostały partnerami warszawskiego klubu.