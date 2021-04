Elblążanin jedzie na kadrę

Tomasz Talewicz z LUKS Meyer Elbląg został powołany na zgrupowanie kadry narodowej juniorów do lat 17. To jeden z etapów przygotowań na Mistrzostwa Europy w tej kategorii wiekowej.

Żeby nie było niejasności: powołań na Mistrzostwa Europy Juniorów do lat 17 jeszcze nie ma. Ale zawodnik elbląskiego Meyera zrobił już kilka kroków, żeby na te zawody pojechać. Najbliższe dwa tygodnie (do 1 maja) podopieczny Grzegorza Rajkowskiego spędzi na zgrupowaniu kadry narodowej w Cetniewie, które będzie trwało od 18 kwietnia do 1 maja. Mistrzostwa Europy mają się odbyć w sierpniu po igrzyskach olimpijskich.

Przed mistrzostwami Europy (mamy nadzieję, że elblążanin otrzyma powołanie) przed zawodnikiem Meyera jeszcze kilka startów. Jeszcze w trakcie zgrupowania, 24 kwietnia Tomasz Talewicz wystartuje w Elblągu na mistrzostwach okręgu w podnoszeniu ciężarów. - Tutaj nie spodziewam się nie wiadomo jakich wyników ze względu na pobyt na zgrupowaniu – zwraca uwagę Grzegorz Rajkowski, trener LUKS Meyer.

Drugi raz w Elblągu Tomasza Talewicza będzie można oglądać w maju podczas Turnieju o Puchar prezydenta Elbląga. Najważniejszymi startami będą eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i w przypadku wywalczenia awansu występ na OOM.

Przypomnijmy, że Tomasz Talewicz jest m.in. wicemistrzem Polski w kategorii U15 w wadze do 96 kg.