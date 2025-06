Fale, Loki, Koki - LOROSKI drugimi wicemistrzyniami Polski!

W minioną sobotę, 7 czerwca, odbyły się Mistrzostwa Polski WADF w Bydgoszczy, a Elbląg może być dumny ze swojego reprezentanta – dziewczęcej formacji latynoamerykańskiej LOROS, która wywalczyła 3. miejsce w kategorii Synchronised Dance Show Latin – Juniors.

Formacja LOROS, reprezentująca Elbląski Klub Tańca JANTAR, po raz kolejny udowodniła, że potrafi łączyć pasję, zaangażowanie i świetny zmysł artystyczny, osiągając wysokie wyniki na krajowej scenie tanecznej. Na Mistrzostwach Polski WADF stanęły na podium, zdobywając brązowe medale i przywożąc do Elbląga tytuł trzecich wicemistrzyń Polski!

Wielkie brawa dla LOROSKÓW!

Niezwykle ważnym elementem sukcesu formacji są nie tylko jej członkinie, ale także ich instruktorka, Marta Wojtyńska. Pod jej czujnym okiem, młode tancerki rozwinęły swoje umiejętności taneczne oraz wytrwałość, co pozwoliło im zdobyć zaszczytne miejsce w tak prestiżowych zawodach. Serdecznie gratulujemy LOROSKOM oraz ich instruktorce, Marcie Wojtyńskiej, za ten wspaniały wynik!

Nie można zapomnieć również o wsparciu, które LOROSKI otrzymują od swoich rodzin. To rodzice, którzy motywują swoje pociechy, wspierają je na każdym kroku i aktywnie uczestniczą w życiu zespołu, są także integralną częścią sukcesu formacji. Ich zaangażowanie zasługuje na szczególne uznanie.

Mistrzostwa Polski WADF – Bydgoszcz, 7 czerwca 2025 r.

Kategoria: Synchronised Dance Show Latin – Juniors

3. miejsce: LOROS – Elbląg

Sobotnie zawody były również okazją do wymiany doświadczeń i podziwiania niesamowitych umiejętności tancerzy z całej Polski. LOROSKI, mimo silnej konkurencji, pokazały klasę, precyzję oraz ogromną pasję do tańca. Ich osiągnięcie to efekt ciężkiej pracy, poświęcenia oraz nieustannego doskonalenia się.

Jest to kolejny sukces w historii Elbląskiego Klubu Tańca JANTAR, który nie tylko uświetnia osiągnięcia lokalnych tancerzy, ale również wzmacnia pozycję miasta na tanecznej mapie Polski.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów!