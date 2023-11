Garmin Iron Triathlon Elbląg ponownie w Elblągu

Zawody w centrum miasta, superszybka trasa kolarska i 10 tys. zł do zgarnięcia! Najstarszy cykl triathlonowy w Polsce, Garmin Iron Triathlon, po raz ósmy zagości na pięknej elbląskiej starówce.

Wieloletnia tradycja imprezy świadczy o jej sukcesie i z pewnością dodaje prestiżu zarówno dla miasta Elbląg, jak i dla samego cyklu Garmin Iron Triathlon. Poprzednie edycje zawodów przyciągnęły do miasta polską czołówkę triathlonistów oraz rzeszę amatorów zakochanych w triathlonie. Zawody odbędą się w niedzielę 7 lipca 2024 roku.

Wybór centrum Starego Miasta jako miejsca startu, mety i strefy zmian to z pewnością decyzja, która nadaje wydarzeniu wyjątkowego charakteru. Etap pływacki odbędzie się w rzece Elbląg, a rozpoczniecie go efektownym skokiem ze specjalnie przygotowanej platformy. Trasa kolarska, biegnąca ulicami miasta oraz przez tereny Żuław Wiślanych, obiecuje zarówno szybkie tempo, jak i piękne widoki. Dobrze utrzymana nawierzchnia, poszerzone pasy ruchu i proste odcinki na pewno sprzyjają osiąganiu dużych prędkości na rowerze, co z pewnością wpłynie na atrakcyjność zawodów. Etap biegowy prowadzący ulicami Starego Miasta, takimi jak ul. Ofiar Sprawy Elbląskiej czy ul. Radomska, dodaje lokalnego uroku i pozwala zawodnikom poczuć atmosferę historycznego centrum miasta podczas rywalizacji. Elbląg to przede wszystkim to ideale miejsce do kibicowania.

W sezonie 2024 roku w Elblągu zawodnicy będą mogli kolejny raz rywalizować na jednym z trzech dystansów: 1/2 IM, czyli 1,9 km pływania, 90 km jazdy na rowerze i 21,1 km biegu, 1/4 IM (0,95 km – 45 km – 10,55 km) oraz 1/8 IM (0,475 km – 22,5 km – 5,275 km). W Elblągu, tak jak podczas innych imprez cyklu, będzie można wziąć udział w rywalizacji indywidualnej, jak i sztafecie triathlonowej. To świetna okazja na spędzenie aktywnego weekendu z przyjaciółmi!

Od 2018 roku podczas Garmin Iron Triathlon w Elblągu odbywa się dodatkowa rywalizacja nazwana #breaking1h50’ w przypadku mężczyzn i #breaking2h wśród kobiet rywalizujących na dystansie 1/4 IM. Pierwszy zawodnik, który złamie magiczną barierę czasu wyjedzie z Elbląga bogatszy o 10.000 zł, co z uwagi na zmiany w trasach kolarskiej i biegowej może być w tym roku ułatwione. Inicjatywa ta dodaje emocji i stanowi dodatkową motywację dla uczestników. W 2023 roku bardzo blisko złamania tej granicy był Tomasz Marcinek. Czy w tym roku komuś się to uda? Musimy poczekać do 7 lipca, aby się o tym przekonać.

Imprezą towarzyszącą triathlonowi będą tradycyjnie zawody biegowe dla najmłodszych – Garmin Junior, które od wielu lat cieszą się w Elblągu wyjątkową popularnością. Zawody dla dzieci odbędą się na trzech dystansach: 200 m (1-7 lat), 500 m (8-11 lat) oraz 1000 m (12-15 lat). Zawody Garmin Junior sprawiają, że wydarzenie staje się bardziej kompleksowe i promuje zdrowy tryb życia już od najmłodszych lat.

Zawody pływackie Aqua Speed Open Water Series, które odbędą się 6 lipca, stanowią doskonałe uzupełnienie przed dzień zmagań triathlonistów. Wybór czterech różnych dystansów (475 km, 0,95 km, 1,9 km oraz 3,8 km) pozwala pływakom o różnym poziomie umiejętności znaleźć coś dla siebie. Meta znajdować się będzie po wyjściu z wody, po minięciu bramy mety. AQUA SPEED Open Water Series to nie tylko impreza sportowa dla dorosłych pływaków. Dzieci i młodzież będą mogły wystartować w AQUA SPEED Junior. Dostępność trzech różnych dystansów dla dzieci i młodzieży (100 m, 200 m, 475 m) umożliwia im dostosowanie rywalizacji do swoich umiejętności, co z pewnością sprawi, że będą mieli pozytywne doświadczenia z udziału w imprezie.

Mieszanka historii, zabytków i nowoczesności czyni Elbląg fascynującym miejscem nie tylko dla triathlonistów, ale dla wszystkich, którzy chcą odkryć uroki tego regionu. Dzięki swojemu położeniu nad rzeką Elbląg i bliskości Zatoki Elbląskiej, miasto oferuje wiele możliwości aktywnego wypoczynku na wodzie, takich jak np. żeglarstwo. Najstarsze miasto w województwie warmińsko-mazurskim ma do zaoferowania nie tylko mnóstwo pamiątek historii, ale i wiele atrakcji jak najbardziej współczesnych. Latem znajdziemy tutaj wiele możliwości korzystania z aktywnego wypoczynku nie tylko na lądzie, ale także na wodzie. Uwagę należy zwrócić na przepiękne plaże położone nad Zalewem Wiślanym, jak np. Suchacz czy Kadyny, na których można się poczuć jak na włoskiej riwierze. Warto się również wybrać do elbląskiej Bażantarni - pięknego Parku Leśnego, który wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Tutaj przez moment poczujecie się jak w górach. Elbląg to więc nie tylko miejsce sportowej rywalizacji, ale również doskonałe miejsce na aktywne wakacje i zwiedzanie.

Wszelkie informacje dot. imprez znajdują się na stronach internetowych www.irontriathlon.pl Bieżące informacje znajdują się również na facebookowym profilu imprezy – Garmin Iron Triathlon.

Zapisy na Garmin Iron Triathlon rozpoczną się 2 stycznia 2024 o 12:00. Zapraszamy!

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym imprezy.