Gdzie są pieniądze na stadion?

Podczas kampanii wyborczej do parlamentu kandydat na posła Andrzej Śliwka ogłosił przyznanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 7 milionów złotych na modernizację Stadionu Miejskiego w Elblągu. Prezydent Elbląga Witold Wróblewski mówi, że decyzji o dofinansowaniu stadionu jeszcze nie dostał.

„Słodko-gorzkie 7 mln zł na stadion Olimpia Elbląg. Wspólnie z Ministrem Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk obiecaliśmy pomóc w pozyskaniu środków na elbląski stadion i słowa dotrzymałem! Elbląg z rządowego Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu otrzymał 6 892 876 zł. Maksymalnie tyle ile wnioskował. Szkoda, że elbląski ratusz nie złożył wniosku na większa sumę, która umożliwiłaby postawienie stadionu z prawdziwego zdarzenia.” - to fragment postu Andrzeja Śliwki, wówczas kandydata na posła z 10 października opublikowany na Facebooku.

Trwała kampania wyborcza, wiceminister prowadził ją m.in. informując o kolejnych pieniądzach, które miały spłynąć na ziemię elbląską.

Zerkamy do projektu budżetu Elbląga na rok 2024. I... tej kwoty tam nie ma.

Sprawdzamy na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki: informacja o rozstrzygnięciu konkursu ukazała się 9 października. Inwestycja „Przebudowa stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu” jest zapisana na liście głównej pod nr 11.

Pytamy więc Witolda Wróblewskiego prezydenta Elbląga, co z tymi pieniędzmi - Do dziś nie mam informacji o rozstrzygniętym konkursie. Uważam, że powinno być to już dawno zrobione. Czekam na decyzję rządu, bo to minister ogłosił konkurs, a nie ja. – wyjaśniał prezydent na dzisiejszej konferencji prasowej. - Trzeba pana ministra Śliwkę zapytać, gdzie są te pieniądze.

W projekcie budżetu Elbląga na 2024 r. jest zapisana inwestycja „Przebudowa stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu – ulepszenie infrastruktury sportowej”. Zarezerwowano na nią milion zł.. Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? - Na początku roku spotkałem się z zarządem klubu Olimpia i ustaliliśmy, że zrobimy podgrzewaną murawę, żeby klub nie był w jakiś sposób wyeliminowany z możliwości awansu i startu w I lidze. Na to pieniądze są przeznaczone - mówił Witold Wróblewski.

Kwota zostanie przeznaczona na wkład własny w przypadku otrzymania ministerialnych pieniędzy. W przeciwnym wypadku kwota zostanie przeznaczona na montaż podgrzewanej murawy na Stadionie Miejskim.