Judocy wejdą na matę

Pod okiem dwukrotnego mistrza olimpijskiego w judo Waldemara Legienia spędzą weekend najlepsi judocy młodego pokolenia. Podwójny mistrz olimpijski poprowadzi treningi na IX Judo Camp, który jutro (3 stycznia) rozpocznie się w Elblągu.

Już po raz dziewiąty w Elblągu odbędzie się Judo Camp dla młodych judoków. To dla nich okazja do treningów i walk sparingowych z zawodnikami z innych klubów. Treningi będzie prowadził dwukrotny mistrz olimpijski Waldemar Legień. W tym roku do naszego miasta przyjedzie ok tysiąca judoków z Polski, Czech, Litwy, Rosji. Elbląskie kluby sportowe wystawiły około 100 osobową reprezentację.

- Cieszymy się z tego, co mamy. W Elblągu wychowujemy zawodników do poziomu juniora. Później ci zawodnicy idą na studia i zmieniają klub. Nasi wychowankowie trenują teraz w Gdańsku, Warszawie, czy Wrocławiu. „Nasi” zawodnicy, którzy mogliby robić wyniki w sporcie seniorskim, robią, ale w barwach innych klubów. My wychowujemy zawodników do poziomu juniora, starszych nie mamy w Elblągu, bo oni „emigrują” do dużych miast – mówił Leszek Wilk z Olimpia Judo Elbląg, jeden z organizatorów campu.

- Wychowanie seniora na dobrym poziomie wymaga „posiadania” całej grupy seniorskiej. Patrzę po sobie: byłem pierwszym w Czarnych Bytom medalistą Mistrzostw Europy Juniorów; wówczas w klubie nikt o tym nie myślał. Następny wynik juniorski, w klubie, który miał bardzo dobrą grupę seniorską, był 15 lat później. Judo to sport skomplikowany, trudno tu przewidzieć wyniki – dodał Waldemar Legień, dwukrotny mistrz olimpijski w judo.

W trakcie campu przewidziano treningi dla młodzików, juniorów młodszych i juniorów. oraz konsultacje dla trenerów. Dla młodszych judoków z Elbląga przygotowano trening otwarty: w piątek i w sobotę o godz. 14 w Hali Sportowo – Widowiskowej będą mieli możliwość treningu pod okiem Waldemara Legienia. Będzie też okazja do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z dwukrotnym mistrzem olimpijskim i porozmawiania z nim.

Organizatorzy zapraszają kibiców judo do oglądania treningów. Wstęp wolny.

Program Judo Camp

3 stycznia, piątek

8:30 – 10:30, trening: młodzik / junior młodszy

10:30 – 12:30, trening: junior młodszy / junior

12:30 – 14:00, konsultacje techniczne – trenerzy

15:00 – 17:00, trening: młodzik / junior młodszy

17:00 – 19:00, trening: junior młodszy / junior

19:00 – 20:00, konsultacje techniczne – trenerzy

4 stycznia, sobota

8:30 – 10:30, trening: młodzik / junior młodszy

10:30 – uroczyste otwarcie Judo Camp

10:30 – 12:30, trening: junior młodszy / junior

12:30 – 14:00, konsultacje techniczne – trenerzy

14:00 – 15:00, trening otwarty dla dzieci

15:00 – 17:00, trening: młodzik / junior młodszy

17:00 – 19:00, trening: junior młodszy / junior

19:00 – 20:00, konsultacje techniczne – trenerzy

5 stycznia, niedziela

8:30 – 10:30, trening: młodzik / junior młodszy

10:30 – 12:30, trening: junior młodszy / junior

12:30 – 14:00, konsultacje techniczne – trenerzy

14:00 – zakończenie Judo Camp

Waldemar Legień jest dwukrotnym mistrzem olimpijskim z Seulu (kat. 78 kg) i Barcelony (86 kg). Jest pierwszym zawodnikiem w historii tego sportu, który zdobył olimpijskie złoto w dwóch kategoriach wagowych. Oprócz tego stanął na wszystkich stopniach podium w Mistrzostwach Europy (złoto we Frankfurcie 1990; kat 86 kg; srebro w Hamar w 1985r.; kat 78 kg, brąz w Belgradzie w 1986; kat. 78 kg) oraz trzykrotnym brązowym medalistą Mistrzostw Świata (Essen 1987; kat. 78 kg, Belgrad 1989; kat 78 kg, Barcelona 1991; kat 86 kg).