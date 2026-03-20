Łyżwiarze w Szkole Sportowej

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 od kilku lat zaprasza na „Spotkania z Mistrzem” znanych sportowców. Dziś (20 marca) mury szkoły odwiedzili łyżwiarze z toru długiego i krótkiego: Vladimir Semirunnly, Kamila Sellier, Iga Wojtasik, Marcin Bachanek i Kaja Ziomek – Nogal i Diane Sellier.

Za każdym z nich stoi inna historia i w zasadzie każdy zasługuje na osobne spotkanie. Szczególną uwagę warto zwrócić na Elblążan: Kamilę Sellier, Igę Wojtasik i Marcina Bachanka.

Kamila Sellier jest wychowanką Orła Elbląg. Obecnie reprezentuje barwy Stoczniowca Gdańsk. Na ostatnich igrzyskach odniosła kontuzję podczas ćwierćfinałowego biegu na 1500 metrów w short tracku.

- Jeździmy po sześć, czasami nawet dziewięć osób na torze. To jest taki sport, nie każdy bieg kończy się wypadkami – mówiła Elblążanka. - Mamy tę świadomość, że wypadki mogą się zdarzyć.

Jak zaczęła się ich przygoda z łyżwami?

- To w zasadzie ja ciągnęła mamę na lodowisko. Od początku bardzo lubiłam łyżwiarstwo -wspominała Kamila Sellier. - Zaczęłam od łyżwiarstwa figurowego, potem trafiłam na short track.