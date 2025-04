Mecz o awans do I ligi

We wtorkowy wieczór (15 kwietnia) piłkarze ręczni Silvantu mogą przypieczętować awans do I ligi. Tego dnia w hali przy ul. Kościuszki rozegrają bardzo ważny mecz, dlatego zapraszamy do wspierania ich z trybun. Organizatorzy zapewniają mnóstwo atrakcji, a wstęp jest bezpłatny.

Szczypiornistom Silvantu do końca sezonu pozostały do rozegrania zaledwie trzy mecze. Drużyna Mikołaja Kupca i Damiana Malandy jest liderem rozgrywek, ma na swoim koncie trzynaście zwycięstw i zaledwie dwie porażki, w tym jedną po rzutach karnych. Przed startem rozgrywek wydawało się, że w II lidze jest dwóch pretendentów do awansu: Silvant i AZS Politechnika Koszalińska. Rozgrywki zweryfikowały możliwości, koszalinianie przeceniali swoje siły, natomiast elblążanie dominowali i wygrywali mecz za meczem. Zatrzymać ich udało się dopiero gdańszczanom w 6. kolejce, kiedy to w regulaminowym czasie gry w starciu z SPR Wybrzeże II padł remis. W tym meczu nasi zawodnicy stracili dwa punkty, bo rywal był skuteczniejszy w rzutach karnych. W kolejnym spotkaniu słabszy moment Silvantu wykorzystali piłkarze z SMS ZPRP Kwidzyn I, którzy jako jedyni w tym sezonie pokonali elblążan (21:20). W 8. serii gier elblążanie wrócili na zwycięską ścieżkę, jednak nie wszystkie mecze toczyły się po ich myśli. Były spotkanie w których imponowali skutecznością, jak ten z Bartoszycami, gdzie zdobyli 50 bramek, ale także takie, gdzie mieli ogromne problemy z celnością (w Czersku padł wynik 12:14).

Gdy 30 marca Silvant wygrał w Gdańsku, było wiadomo że jest o krok od awansu, a ich kolejna potyczka i zwycięstwo przypieczętuje awans do I ligi. Mecz ten rozegrany zostanie w najbliższy wtorek (15 kwietnia) w hali przy ul. Kościuszki. Rywalem naszej drużyny będzie SMS ZPRP Kwidzyn I, która jest wiceliderem rozgrywek. Zespół ten ma cztery punkty mniej od Silvantu, jednak nawet gdyby zakończył rozgrywki z większą liczbą punktów od naszej drużyny, to i tak nie awansuje, bo Szkoły Mistrzostwa Sportowego, nie mają takiej możliwości. Podopieczni Damiana Malandy i Mikołaja Kupca intensywnie przygotowywali się do tego starcia i chcą już w tym meczu przypieczętować awans, mimo że przed nimi jeszcze dwie kolejki.

- Zagramy z wiceliderem rozgrywek, z którym w pierwszej rundzie, po bardzo wyrównanym meczu, przegraliśmy. Chcemy to spotkanie wygrać, wziąć rewanż oraz przypieczętować awans do pierwszej ligi. Mamy świadomość że będzie to bardzo ciężkie i pełne emocji spotkanie. Dużo się złożyło aby wykorzystać je najlepiej jak potrafimy promocyjnie. Zawodnicy są bardzo zmotywowani oraz widać w nich pewność siebie, która jest bardzo ważna przed takim pojedynkiem. Jeżeli chodzi o samą organizację zawodów to szykujemy mnóstwo nowych atrakcji, zupełnie nowe obrendowanie wszystkim znanej hali oraz nową interakcje ze wszystkimi zgromadzonymi tego dnia kibicami. Wesprzyjcie nas swoją obecnością, chłopaki przez swój wkład i wysiłek całego sezonu na to zasłużyli - mówił trener Mikołaj Kupiec.

Jak wspomniał szkoleniowiec, klub przygotował mnóstwo atrakcji dla kibiców, którzy zdecydują się ich wesprzeć tego dnia. Początek rywalizacji o godz. 19:30, jednak zachęcamy przyjść już na 19, by pokazać wsparcie naszej drużynie i pomóc im w awansie.

Zobacz tabelę i terminarz II ligi mężczyzn