Młode zawodniczki zasilą Start

Problemy kadrowe EKS zmusiły zarząd oraz sztab szkoleniowy do poszukiwania zawodniczek, które mogłyby uzupełnić luki w zespole. Póki co poznaliśmy nazwiska dwóch nowych piłkarek.

Start rozpoczął sezon 2019/2020 z piętnastoma zawodniczkami w składzie. W międzyczasie do drużyny powróciła Hanna Yashchuk i wszystko mogłoby iść po myśli trenera Andrzeja Niewrzawy gdyby nie kontuzje. Nieobecność Justyny Świerczek, Barbary Choromańskiej, Milicy Rancić, spowodowały że pozostałe piłkarki są mocno eksploatowane i ciężko im walczyć praktycznie bez zmian w każdym spotkaniu. Ze składu wypadła także Aleksandra Garczarczyk, która spodziewa się dziecka, sezon zakończyła też Wioleta Pająk. W protokole meczowym po stronie Startu widniało jedynie jedenaście bądź dwanaście nazwisk, w tym dwóch bramkarek. Na ławce rezerwowych mogliśmy zobaczyć jedynie bardzo młode zawodniczki Milenę Kaczmarek, Julię Szulc, Paulinę Stapurewicz i np Alicję Pękalę. Mocno ograniczone pole manewru zmusiło sztab szkoleniowy do szukania różnych rozwiązań, jednak nie tylko w ustawieniu. Wczoraj (21 lutego) klub oficjalnie poinformował, że do zespołu dołączy wypożyczona z I-ligowej Korony Handball Marta Chodakowska, a co za tym idzie pójdzie ona w ślady Aleksandry Orowicz, która także przyszła do Startu z Kielc. 20-letnia bramkarka zastąpi w naszym zespole kontuzjowaną Wioletę Pająk. Drugą w zawodniczek jest wychowanka MKS Truso Elbląg Wiktoria Tarczyluk, którą mieliśmy już okazję zobaczyć w barwach EKS. Zawodniczka ta kilka dni temu skończyła 18 lat, wielokrotnie była powoływana do kadry narodowej juniorek, czy juniorek młodszych. Będzie to trzecia wychowanka Truso, która zasili elbląski zespół w tym sezonie.

- Wioleta Pająk już zakończyła sezon, za nią przyszła bramkarka z Kielc. Marta Chodakowska jest z Odmuchowa, grała w Vistalu Gdynia, potem poszła do Kielc. Zagra już z nami w Jarosławiu (23 lutego), a w kolejnym meczu w Elblągu dojdą do nas juniorki Truso. Na razie wiadomo, że przyjdzie Wiktoria Tarczyluk, ale myślimy też o Martynie Szulc, Juli Żarnoch - powiedział Andrzej Niewrzawa.

Start wyruszył już w podróż do Jarosławia, gdzie jutro (23 lutego) zmierzy się z miejscowym JKS Eurobud.

