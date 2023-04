Nie żyje Stanisław Fijarczyk (aktualizacja)

W środę zmarł Stanisław Fijarczyk, piłkarz i wieloletni trener Olimpii Elbląg, można śmiało powiedzieć - legenda klubu. Miał 68 lat. - Jego śmierć dla wielu z nas jest szokiem, a szybkość postępowania choroby była niesamowita – czytamy na stronie Olimpii Elbląg.

Stanisław Fijarczyk pochodził z Ostrołęki, piłkarską karierę zaczynał jako 13-latek w Błękitnych Orneta. W 1975 roku przeszedł do II-ligowego wówczas Stoczniowca Gdańsk, w latach 1985-87 występował w Olimpii Elbląg, od 1990 roku (po krótkim pobycie za granicą) został asystentem trenera Józefa Bujko w zespole żółto-biało-niebieskich, który grał wówczas w II lidze. W 1992 roku został pierwszym trenerem, później swój los związał z takimi zespołami jak Błękitni Orneta czy Zatoka Braniewo, ale do Olimpii wrócił po latach – najpierw do Olimpii 2004, a po połączeniu elbląskich klubów związał się z A8 na stałe.

- Cały czas jestem przy klubie. Szkolę młodzież w Akademii, jestem kierownikiem drugiego zespołu. Miałem też okazję komentować mecze pierwszego zespołu dla klubowej telewizji. Bardzo interesujące i stresujące zajęcie, z którym wcześniej nie miałem do czynienia. Szybko minęła ta przygoda z piłką. Spotkałem wielu wspaniałych ludzi: piłkarzy, działaczy, sędziów. Bardzo ważnym dla mnie wyróżnieniem był tytuł Działacza Roku 2019 r. na Gali Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej – mówił w wywiadzie dla portElu w 2021 roku.

W sobotę widzieliśmy go jeszcze na meczu żółto-biało-niebieskich z Hutnikiem Kraków na A8...

Nie jeszcze znany termin uroczystości pogrzebowych. Poinformujemy o szczegółach, jak tylko będą znane.

Przypominamy wywiad Sebastiana Malickiego ze Stanisławem Fijarczykiem z 2021 roku.

Aktualizacja z 20 kwietnia:

"Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek (24 kwietnia) w Ornecie. Ostatnie Pożegnanie zakończy się o godz. 13.45 w Kaplicy Cmentarnej w Ornecie przy ul. Braniewskiej 15. Następnie ok. godz. 14.00 rozpocznie się Msza Św. Pogrzebowa w Parafii Św. Jana Chrzciciela w Ornecie znajdującej się przy ul. Kościelnej 3" - poinformowała Olimpia Elbląg w swoich mediach społecznościowych.

Olimpia organizuje wyjazd autobusowy dla osób, które chciałyby wziąć udział w pogrzebie. Zbiórka w poniedziałek (24 października) o godzinie 12 przy budynku klubowym przy ul. Agrykola 8. Wyjazd o godzinie 12.15. Powrót bezpośrednio po uroczystościach pogrzebowych.

Zapisy u Dariusza Kaczmarczyka pod nr telefonu 509 901 497 w piątek i w sobotę w godzinach 10 - 18.