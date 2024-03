Nowy stadion dla Elbląga na sesji Rady Miejskiej

„Nowy stadion dla Elbląga“ - Takim okrzykiem rozpoczęli sesję Rady Miejskiej kibice Olimpii. Sympatycy żółto-biało-niebieskich skierowali do władz miasta pismo przedstawiające ich stanowisko w sprawie stadionu.

„Jako wyborcy, dla których bardzo istotny jest rozwój piłki nożnej w Elblągu, musimy niestety ocenić tę pracę za niewystarczająca. Olimpia, największy klub sportowy w naszym mieście, w ciągu ostatnich czterech lat nie awansowała do I ligi, która w naszej opinii powinna być naturalnym poziomem rozgrywkowym dla klubu z miasta o wielkości i ambicjach Elbląga. Brak wyników sportowych w dużej mierze jest efektem niewystarczającego wsparcia klubu ze strony miasta, co najlepiej ukazuje stan stadionu na Agrykola - ten jest jednym z najbardziej przestarzałych obiektów nawet na poziomie II ligi.“ - czytamy w piśmie Stowarzyszenia Kibiców Olimpii Elbląg skierowanym do władz miasta.

W swoim piśmie kibice negatywnie odnoszą się do działań władz miejskich w sprawie stadionu.

- Często słyszymy, że młodzi ludzie nie chcą uprawiać sportu, zalegają na kanapach, poświęcają się grom komputerowym. My się z tym nie zgadzamy. Mamy w Elblągu kilkaset dzieciaków, którzy trenują piłkę nożną. Ich marzeniem powinnien być występ na nowoczesnym stadionie w Elblągu w drużynie seniorów - mówił Mateusz Kosiński, przedstawiciel kibiców Olimpii Elbląg. - W Elblągu tego nie ma. Stadion Olimpii Elbląg, Stadion Miejski jest ruiną. Jest to wstyd dla miasta. - Jako kibice Olimpii Elbląg oczekujemy budowy nowego stadionu. Nie oczekujemy nie wiadomo czego.

- Stadion to również miejsce, na którym można organizować dni Elbląga, koncerty, wydarzenia kulturalne, widowiska. Dziś Dni Elbląga przeniosły się z klepiska, jakim jest plac cyrkowy pod katedrę, gdzie są organizowane mniejsze wydarzenia niż w ubiegłych latach - dodał Adam Budzyński, ze SKOE. - Na stadionie można robić świetne wydarzenia, ale najpierw trzeba go wybudować.

Kibice wznieśli okrzyki i opuścili salę posiedzeń. Nie oznaczało to jednak zamknięcia tematu stadionu na dzisiejszej (14 marca) sesji.

- Jestem zaskoczony takim postępowaniem [kibiców - przyp.. SM]. Posłużę się więc faktami. W trakcie kampanii wyborczej do parlamentu kandydat na posła Andrzej Śliwka i ówczesny minister sportu Kamil Bortniczuk mówili, że załatwią środki finansowe na stadion. Złożyłem wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Do tej pory nie ma odpowiedzi - mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. - To nie jest wina prezydenta, ale odpowiedniego ministra, który w poprzednim rządzie obiecywał, że załatwi. Jak załatwił, to widzimy. Dziś temat stadionu próbuje się włożyć na barki prezydenta. Ja słowa dotrzymałem. Szkoda, że kibice Olimpii nie poczekali na odpowiedź. Wniosek został złożony, pieniądze nie zostały załatwione.

Tu naszym czytelnikom należy się małe wyjaśnienie. Kibice Olimpii Elbląg domagają się budowy nowego stadionu dla Elbląga. Prezydent Witold Wróblewski złożył wniosek na modernizację Stadionu Miejskiego. Stosunkowo niedawno nasza redakcja otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w której wynika, że ministerstwo wciąż analizuje elbląski wniosek. Więcej o tym tutaj.

W swojej odpowiedzi prezydent przypomniał też o dotychczasowych inwestycjach na Stadionie Miejskim ,wsparciu na elbląski sport oraz odłożeniu budowy stadionu przez śp. prezydenta Jerzego Wilka.

- Od dłuższego czasu kibice Olimpii Elbląg oczekują nowego obiektu sportowego dla Elbląga, a nie składać wnioski na 7 mln zł, po to, żeby tylko i wyłącznie „pudrować trupa“. W moim przekonaniu można było taki wniosek złożyć. Olsztyn wystąpił do ministerstwa o kwotę 30 mln zł i niedługo zacznie realizować pierwszą część inwestycji - mówi radny Rafał Traks (PiS).