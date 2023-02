Ostatni sprawdzian Olimpii

Ostatni sparing podczas zimowego okresu przygotowawczego Olimpia Elbląg rozegrała z Wartą Poznań. Bramki padały w drugiej połowie spotkania i to elblążanie strzelili ich więcej.

4:1 wygrała Olimpia Elbląg z Wartą Poznań w ostatnim meczu sparingowym przed rozpoczęciem rundy wiosennej II ligi. Bramki dla elbląskiego zespołu zdobyli: Yan Senkevich, Marcel Stefaniak i dwie Jakub Branecki. I to w zasadzie wszyscy piłkarze, co do których mamy pewność, że w tym meczu grali. - Wolałbym nie podawać składu - odpowiedział trener Przemysław Gomułka na nasze pytanie o to, kto w tym meczu zagrał.

- Wygraliśmy zasłużenie. Nieważne jakim wynikiem ten mecz by się skończył trzeba być optymistą [przed meczem z KKS Kalisz - przyp. SM] . Już nieraz pokazaliśmy, że potrafimy. Nie należy od jednego wyniku uzależniać czy jest dobrze, czy źle, tylko widzieć to jako projekt. Nie patrzę nigdy z perspektywy wyniku, tylko z perspektywy naszej gry. Dziś przeciwnik oddał jeden groźny strzał , który wpadł, a tak to nie mieli nic. Uważam, że był to dla nas dobry sparing. Warta wyszła zawodnikami, którzy wczoraj [18 lutego Warta Poznań zremisowała z Pogonią Szczecin 1:1 w rozgrywkach Ekstraklasy - przyp. SM] krótko zagrali z Pogonią w Ekstraklasie lub z ławki nie weszli, zawodnikami którzy nie mieścili się w kadrze oraz piłkarzami z Akademii - kontynuował Przemysław Gomułka.

Warta Poznań - Olimpia Elbląg 1:4 (0:0)

Bramki: 0:1 - Senkevich (57. min.), 0:2 - Stefaniak (67. min.), 1:2 - Korzeniecki (84. min.), 1:3 - Branecki (85. min.), 1:4 - Branecki (90. min.)

W trakcie okresu przygotowawczego Olimpia Elbląg rozegrała siedem sparingów.

vs Arka Gdynia 2:3 (Cetniewo) (Jóźwicki x2)

vs Sokół Ostróda 2:3 (Elbląg) (Branecki, Gabrych)

vs Jaguar Gdańsk 10:0 (Elbląg) (Jakubczyk, Famulak x2, Kozera x2, Senkevivh, samobójcza, Stasiak x2, Branecki)

vs Concordia Elbląg 5:0 (Elbląg) (Famulak x2, Senkevivh, Czernis, Wierzba)

vs Pogoń II Szczecin 0:3 (Elbląg)

vs Olimpia Grudziądz (0:2) (Świecie)

vs Warta Poznań (4:1) (Grodzisk Wlkp.) (Senkevich, Stefaniak, Branecki x2)

25 lutego meczem w Kaliszu, z miejscowym KKS-em, Olimpia Elbląg rozpocznie rundę wiosenną II ligi.

