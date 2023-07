Przebojowa Bażantarnia

Grupa z gdańskiej Oruni „Kassak Vocal Band” rozruszała elbląską publiczność wykonaniami największych polskich przebojów sprzed lat kilku i kilkunastu. I to nieprawda, że „Lato było jakieś szare i słowikom brakło tchu...“ Zobacz zdjęcia.

„To był maj, pachniała Saska Kępa...“ - śpiewał zespół „Kassak Vocal Band” na dzisiejszym koncercie Elbląskiego Salonu Muzycznego w Bażantarni. Co prawda dziś był lipiec, ale Bażantarnia pachniała pięknie. I niejedna „Małgośka“ pomyślała, że „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy“.

„Kassak Vocal Band” to grupa muzyczna z gdańskiej dzielnicy Orunia. Na dzisiejszym występie można było wysłuchać przebojów i patrząc po reakcjach licznie zgromadzonej publiczności był to strzał „w dziesiątkę“.

Można by napisać, że „Ale to już było...“, ale przecież takie niedzielne popołudnia mogą zdarzać się co tydzień. I w każdą niedzielę możemy za oruńską grupą zaśpiewać „Co mi Panie dasz...“. „Czerwone korale“ - odpowiedź nasuwa się sama i ten przebój Brathanków też wybrzmiał z Muszli Koncertowej.

