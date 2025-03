Ruszyły zapisy na Dolinka Swim Challenge

Już 22 i 23 marca Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka ponownie stanie się miejscem pływackich zmagań amatorów podczas drugiej edycji Dolinka Swim Challenge. Tegoroczne zawody będą wyjątkowe, ponieważ po raz pierwszy do rywalizacji dołączą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat. Zapisy właśnie ruszyły.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ponownie zaprasza wszystkich miłośników pływania do startu w zawodach w CRW Dolinka. Uczestnicy zmierzą się na różnych dystansach – dorośli na 50, 100 i 200 metrów, a dzieci na 25, 50 i 100 metrów. Wszystkie wyniki będą mierzone elektronicznie, a zawodnicy, którzy zajmą miejsca na podium w swoich kategoriach wiekowych, otrzymają medale i dyplomy podczas ceremonii.

Zawody zostały podzielone na dwa dni. W sobotę, 22 marca, na starcie staną dorośli, natomiast w niedzielę, 23 marca, po raz pierwszy w historii Dolinka Swim Challenge rywalizować będą dzieci i młodzież. Dorośli spróbują swoich sił w 50-metrowych wyścigach w stylu dowolnym, klasycznym, grzbietowym i motylkowym, a także w wyścigach na 100 i 200 metrów stylem dowolnym. Kategorie wiekowe obejmują grupy: A: 18-24 lat, B: 25-29 lat, C: 30-34 lat, D: 35-39 lat, E: 40-44 lat, F: 45-49 lat, G: 50-54 lat, H: 55-59 lat, I: 60-64 lat, J: 65+.

Dla najmłodszych, do 10. roku życia, przewidziano dystanse 25 metrów stylem dowolnym oraz 50 metrów stylem dowolnym, klasycznym i grzbietowym. Starsi, od 11. roku życia, będą mogli ścigać się na 50 metrów (dowolnym, klasycznym, grzbietowym) oraz 100 metrów (dowolnym). Kategorie wiekowe zostały podzielone następująco: A: 7-8 lat, B: 9-10 lat, C: 11-12 lat, D: 13-14 lat oraz E: 15-17 lat.

Dolinka Swim Challenge to zawody przeznaczone dla amatorów – mogą wziąć w nich udział osoby, które nie posiadają czynnej licencji Polskiego Związku Pływackiego (PZP). Przy rejestracji każdy uczestnik może zgłosić się do maksymalnie dwóch konkurencji.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 marca (czwartek) poprzez formularze Google: dla dzieci oraz dla dorosłych. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty startowej w wysokości 40 złotych (dorośli) lub 30 zł (dzieci i młodzież). Wpłaty należy dokonać przelewem na konto MOSiR Bank Millennium S.A. 08 1160 2202 0000 0006 2160 6633 najpóźniej do 20 marca (czwartek). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko zawodnika.