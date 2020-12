Spartakiada elbląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w biegu na orientację 

Elbląski Klub Orienteeringu GRYF przy Klubie Pułku Wsparcia Dowodzenia przeprowadził w dniu 12 grudnia br. w Bażantarni IV ostatnią rundę spartakiady. Zdjęcia.

Indywidualnie wyniki po czterech rundach są następujące:

Kategoria szkół podstawowych-dziewczęta:

Zuzanna Orzechowska -59 pkt /SP-21/ /ex-quo/ Oliwia Orzechowska -59 pkt /SP-21/ /ex-quo/ Łucja Wesołowska -30 pkt /SP-21/ Julia Czerniak -29 pkt /SP-25/

Kategoria szkół podstawowych-chłopcy:

Ignacy Krajnik -59 pkt /SP-25/ /ex-quo/ Ksawer Dzik -59 pkt /SSP-3/ /ex-quo/

Kategoria szkół ponadpodstawowych-dziewczęta:

Karolina Deptuła -87 pkt /II LO/ Zuzanna Różalska -56 pkt /II LO/ Gabriela Budyś -52 pkt /II LO/

Kategoria szkół ponadpodstawowych-chłopcy

Piotr Banach -118 pkt /I LO/ Adam Konecki -56 pkt /II LO/ Mariusz Ciszek -30 pkt /II LO/

Drużynowo wyniki po czterech rundach sa następujące:

Kategoria szkół podstawowych

SP -21 -148 pkt. SP-25 -88 pkt. SSP-3 -59 pkt

Kategoria szkół ponadpodstawowych

II LO -405 pkt. I LO -258 pkt. III LO -253 pkt.

Najbardziej usportowioną szkołą, jeśli chodzi o bieg na orientację, jest II LO i pozostałe szkoły średnie. W kategorii szkól podstawowych zwyciężyła SP 21. Dużą rolę odegrali tutaj rodzice, przychodząc ze swoimi dziećmi na zawody za co należą się słowa podziękowania. Słabo wypadły jeżeli chodzi o frekwencję klasy VII i VIII. Generalnie mimo obostrzeń pandemicznych udało się przeprowadzić wszystkie cztery rundy, na których frekwencja była zadowalająca. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych uczniów w do udziału w II Spartakiadzie, której celem jest nie tyko sportowa rywalizacja, ale zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu i rekreacji w plenerze, nauczenie orientowania się w terenie wg mapy, nauczenie samodzielnego podejmowania decyzji. Mamy nadzieję, że warunki epidemiczne nie będą nam przeszkadzać. Zawody będą specjalnie organizowane dla was w piątki. Natomiast w soboty odbywać się będą kolejne rundy XII Grand Prix Elbląga w biegu na orientację. Szczegóły na stronie www:mosirelblag. Podczas I rundy wręczone zostaną medale dla najlepszych zawodników i puchary dla najlepszych szkół.

Regulamin zawodów będzie wysłany do każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Ponadto znajdować się będzie na stronie www.ekogryf.pl. W zawodach może wziąć udział dowolna ilość uczniów, pod warunkiem wcześniejszego ich zgłoszenia na adres ekogryfbno@onet.pl w celu wydrukowania odpowiedniej ilości map oraz sporządzenia listy startowej i przydzielenia chipów - elektroniczny system pomiaru czasu SPORT-IDENT/.

Zachęcamy wszystkich do udziału w zawodach. Życzymy przyjemnych wrażeń.