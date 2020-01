Start poznał rywala w ćwierćfinale Pucharu Polski

EKS Start Elbląg kolejny mecz Pucharu Polski rozegra na wyjeździe. Najprawdopodobniej 12 lutego zespół Andrzeja Niewrzawy uda się do Chorzowa, gdzie zagra z tamtejszym Ruchem II.

W stawce o półfinał Pucharu Polski został KPR Ruch II Chorzów, Korona Handball Kielce, Młyny Stoisław Koszalin oraz Start Elbląg. Do dwóch z tych zespołów dołączy Metraco Zagłębie Lubin oraz MKS Perła Lublin, które ze względu na udział w europejskich rozgrywkach EHF rywalizację w pucharze zaczną właśnie dopiero od 1/2 finału.

Elblążanki rozpoczęły walkę w PGNiG Pucharze Polski od zaciętego pojedynku w Kobierzycach, gdzie pokonały KPR 30:28. Następnie w 1/8 finału zmierzyły się w Płocku z SMS ZPRP II, gdzie wygrały 34:23. W kolejnym etapie los przydzielił naszej drużynie Ruch Chorzów II. Zespół chorzowski występuje pod nazwą rezerw, jednak faktycznie grają w nim zawodniczki, które na co dzień występują w pierwszym zespole, w rozgrywkach superligowych. Podopieczne Michała Boczka rywalizację w Pucharze Polski rozpoczęły od szczebla wojewódzkiego, w którym okazały się lepsze od Zgody Rudy Śląskiej i MTS Żory. W rundzie eliminacyjnej chorzowianki zmierzyły się z SPR Handball Rzeszów i rozbiły rywalki, pokonując je różnicą aż trzydziestu dziewięciu bramek (50:11). W 1/16 finału Niebieskie stanęły na wysokości zadania i pokonały ligowego rywala z Piotrkowa Trybunalskiego 27:21. O awans do ćwierćfinału przyszło się im bić z dużo wyżej notowanym beniaminkiem PGNiG Superligi i tu sprawiły kolejną niespodziankę, odprawiając jarosławianki różnicą aż dziesięciu bramek (41:31). Chorzowianki radzą sobie świetnie w Pucharze Polski, czego nie można powiedzieć o rozgrywkach ligowych, w których w trzynastu meczach wywalczyły tylko trzy punkty. Wydaje się jednak, że forma podopiecznych Michała Boczka zwyżkuje. Szczypiornistki w ostatniej kolejce przegrały z koszaliniankami pięcioma bramkami, jednak wcześniej uległy wicemistrzyniom Polski tylko jednym golem. Co prawda KPR okupuje dolne rejony ligowej tabeli, jednak w rozgrywkach Pucharu Polski doszedł już daleko i będzie chciał pójść za ciosem. Elblążanki w tym sezonie nie przegrały jeszcze z Ruchem. W pierwszej rundzie wygrały 30:20, w meczu turniejowym zwyciężyły 42:34, jednak w potyczce drugiej rundy rzuciły tylko jedną bramkę więcej (27:26). Start będzie faworytem w walce o półfinał Pucharu Polski, jednak nie czeka go łatwa przeprawa. Zespoły zagrają ze sobą w Chorzowie, najprawdopodobniej 12 lutego. Wcześniej jednak, w pierwszy weekend lutego, zmierzą się w kolejnym meczu ligowym.

